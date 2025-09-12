El encantador pueblo del Tolima cuyo nombre fue puesto por la gran cantidad de estas plantas que se encuentran en la región

El Tolima es un departamento con una enorme riqueza natural, cultural y paisajística, ideal para distintos tipos de viajeros.

Entre sus 42 municipios se encuentra Chaparral, el de mayor extensión y que está ubicado a 163 km de Ibagué.

Es destacado como un importante centro estudiantil y de vocación agropecuaria. En la actualidad es uno de los principales productores de café del departamento, según señala la Gobernación del Tolima.

Así mismo, hace parte del macizo colombiano, situación que brinda potencialidades para “el fomento y desarrollo de proyectos orientados hacia el ecoturismo por la diversidad de paisajes y la exuberancia de la flora y faunas allí predominantes”.

“Este es un centro productor de agua, pues en él nacen importantes afluentes hídricos como los ríos Amoyá, Mendarco, Irco, Ambeima, entre otros”, agrega la entidad.

El nombre Chaparral fue puesto gracias a la gran cantidad de plantas que se encuentral en el municipio y reciben el nombre de Chaparros.

Atractivos

La Gobernación destaca los principales sitios de interés de Chaparral.

Uno de ellos es el parque de los presidentes, nombrado en honor a los mandatarios colombianos nacidos en el municipio: José María Melo Manuel Murillo Toro y Darío Echandía. Es un sitio de encuentro para los habitantes.

Las cuevas de Tuluní, ubicadas a dos horas de caminata del casco urbano, se destacan entre los principales atractivos naturales del municipio.

La primera de ellas es famosa por ser un sitio donde nunca ha penetrado la luz del sol. Se le conoce como la Cueva de los Guapacoes, ya que estos pájaros nocturnos son sus principales habitantes. La segunda se distingue por sus formaciones rocosas milenarias, a las que se suman las de Copete, un conjunto geológico que incluye la Cueva del Agua, la Caverna del Tigre y la Cueva del Pesebre.

Chaparral, Tolima. | Foto: Guillermo Torres

Las cuevas Copete son igualmente destacadas. Se encuentran sobre la margen derecha de la quebrada El Totumo y se formaron debido al agua que se ha infiltrado durante años en las rocas calizas que ahí se encuentra.

“Son siete cuevas que tienen varios metros de longitud y forman un conjunto rocoso que alberga pequeñas lagunas para que los bañistas aprovechen, siempre y cuando, estén acompañados de un guía turístico”, subraya la Gobernación.

En el cañón de las Hermosas se encuentra la cascada Barcelona, un lugar en el que se puede realizar senderismo ecológico, cabalgatas y disfrutar del paisaje con su flora y fauna endémica.