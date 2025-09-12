Suscribirse

Turismo

El encantador pueblo del Tolima cuyo nombre fue puesto por la gran cantidad de estas plantas que se encuentran en la región

Está ubicado a 163 kilómetros de Ibagué.

Redacción Turismo
12 de septiembre de 2025, 6:53 p. m.
Chaparral, Tolima
Chaparral, Tolima. | Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Chaparral, Tolima

El Tolima es un departamento con una enorme riqueza natural, cultural y paisajística, ideal para distintos tipos de viajeros.

Entre sus 42 municipios se encuentra Chaparral, el de mayor extensión y que está ubicado a 163 km de Ibagué.

Es destacado como un importante centro estudiantil y de vocación agropecuaria. En la actualidad es uno de los principales productores de café del departamento, según señala la Gobernación del Tolima.

Contexto: El encantador pueblo tolimense donde se encuentra importante atractivo de la Expedición Botánica, un destino histórico y colonial

Así mismo, hace parte del macizo colombiano, situación que brinda potencialidades para “el fomento y desarrollo de proyectos orientados hacia el ecoturismo por la diversidad de paisajes y la exuberancia de la flora y faunas allí predominantes”.

“Este es un centro productor de agua, pues en él nacen importantes afluentes hídricos como los ríos Amoyá, Mendarco, Irco, Ambeima, entre otros”, agrega la entidad.

El nombre Chaparral fue puesto gracias a la gran cantidad de plantas que se encuentral en el municipio y reciben el nombre de Chaparros.

Atractivos

La Gobernación destaca los principales sitios de interés de Chaparral.

Uno de ellos es el parque de los presidentes, nombrado en honor a los mandatarios colombianos nacidos en el municipio: José María Melo Manuel Murillo Toro y Darío Echandía. Es un sitio de encuentro para los habitantes.

Las cuevas de Tuluní, ubicadas a dos horas de caminata del casco urbano, se destacan entre los principales atractivos naturales del municipio.

La primera de ellas es famosa por ser un sitio donde nunca ha penetrado la luz del sol. Se le conoce como la Cueva de los Guapacoes, ya que estos pájaros nocturnos son sus principales habitantes. La segunda se distingue por sus formaciones rocosas milenarias, a las que se suman las de Copete, un conjunto geológico que incluye la Cueva del Agua, la Caverna del Tigre y la Cueva del Pesebre.

CHAPARRAL TOLIMA
Chaparral, Tolima. | Foto: Guillermo Torres

Las cuevas Copete son igualmente destacadas. Se encuentran sobre la margen derecha de la quebrada El Totumo y se formaron debido al agua que se ha infiltrado durante años en las rocas calizas que ahí se encuentra.

Contexto: Así es la ‘ciudad de las mil y una columnas’ en el Tolima, un imperdible destino lleno de historia a orillas del río Magdalena

“Son siete cuevas que tienen varios metros de longitud y forman un conjunto rocoso que alberga pequeñas lagunas para que los bañistas aprovechen, siempre y cuando, estén acompañados de un guía turístico”, subraya la Gobernación.

En el cañón de las Hermosas se encuentra la cascada Barcelona, un lugar en el que se puede realizar senderismo ecológico, cabalgatas y disfrutar del paisaje con su flora y fauna endémica.

Por su parte, en la laguna Cristalina se puede realizar pesca, senderismo y observar la fauna de la zona.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Bad Bunny dijo “No” a incluir a Estados Unidos a su gira y confesó la razón que está relacionada con inmigrantes

2. Benfica toma primera decisión con Richard Ríos, tras clasificar con Colombia al Mundial 2026: es oficial

3. Esto es lo que tiene que saber antes de la pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford

4. ¿Puede un mensaje en redes sociales, celebrando la muerte de Charlie Kirk, tener consecuencias legales, profesionales o migratorias?

5. “Es una burla”: defensor de exesposa del exembajador de Colombia en Ghana reaccionó al cuarto aplazamiento de la imputación de cargos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Turismo en ColombiaTolimaDestinos turísticos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.