Caquetá es uno de los 32 departamentos de Colombia y visitarlo es adentrarse en una región rica en biodiversidad y paisajes naturales que resaltan por su colorido y extensión.

Está ubicado en la Amazonía colombiana y allí los viajeros se encuentra con selvas vírgenes, ríos caudalosos y una variedad de ecosistemas que lo convierten en un destino ideal para los amantes del ecoturismo y la aventura.

Es un territorio con diversidad de atractivos y en la lista se encuentran, por ejemplo, el Cañón del Río Sarabando, la Cascada de La Avispa, de aguas cristalinas en medio de la selva; y el Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos, un refugio de flora y fauna endémica.

Este departamento alberga 16 municipios y uno de ellos tiene nombre de isla caribeña. Se trata de Puerto Rico, que es considerado uno de los más importantes del departamento y está ubicado a 92 kilómetros de Florencia, según información de la Gobernación.

En Puerto Rico, Caquetá, los amantes de la naturaleza tiene un espacio ideal para vivir momentos únicos. | Foto: Cortesía: Gobernación de Caquetá

A este destino se le reconoce por su gran riqueza hídrica y paisajista, el imponente río Guayas es su principal afluente y tiene el apelativo de “capital arrocera del Caquetá”.

De acuerdo con la Gobernación, Puerto Rico les ofrece a los visitantes varios destinos turísticos y uno de ellos es el parque Los Caucheros, que el punto de encuentro de los puertoriqueños.

Este municipio es considerado un tesoro escondido entre la exuberante selva de la Amazonía, con imponentes montañas y aguas cristalinas que le brinda una gran belleza natural, según datos de la Alcaldía municipal.

Atractivos imperdibles

Uno de los atractivos de este municipio es el río Guayas, el cual se convierte en escenario de una experiencia festiva y ecoturística muy particular: la famosa Regata Internacional del Río Guayas, una celebración en la que los habitantes y visitantes se sumergen en aguas tranquilas, descendiendo durante aproximadamente dos horas sobre neumáticos o flotadores, una experiencia para no perderse en este mágico destino.

Puerto Rico, Caquetá, un destino para no perderse en medio de la Amazonía. | Foto: Gobernación de Caquetá

Para los amantes de la aventura y la naturaleza, este municipio también tiene otros lugares como Montefrío y Lejanías, ideales para quienes les gusta hacer senderismo y apreciar la flora y fauna. Uno de los puntos para conocer en esta área del municipio es el Pozo Montefrío.

En el sector de Las Pailas, los turistas y habitantes de la zona se encuentran con un encantador balneario natural que se caracteriza por sus aguas cristalinas y una serie de pozos y piscinas formados entre rocas en la quebrada La Mochilero. Este es un destino ideal para nadar, relajarse y reconectarse con la belleza del entorno selvático; sin duda, una experiencia para no perderse.