Suscribirse

Turismo

El municipio de Santander donde el turpial es un símbolo insignia: este es un paraíso que enamora con sus escenarios naturales de ensueño

Este encantador pueblo se encuentra a unos 197 kilómetros de distancia de Bucaramanga.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Turismo
24 de noviembre de 2025, 3:23 p. m.
Carcasí - Santander
Turpial, símbolo insignia de un bello pueblo de Santander. | Foto: Getty Images

Los pueblos de Santander son destinos que cautivan a los viajeros no solo por su encanto tradicional, sino también por la sorprendente diversidad que guardan entre sus paisajes. Cada rincón del departamento revela montañas imponentes, quebradas cristalinas, miradores naturales y una riqueza cultural que convierte cada visita en una experiencia inolvidable.

Entre esos rincones mágicos para explorar en este hermoso territorio de Colombia, se encuentra el municipio de Carcasí, un paraíso terrenal que se distingue por sus escenarios naturales de ensueño.

Contexto: El pueblo del Valle que antes se llamó Villa de Ampudia y es conocido por el inigualable sabor de sus tradicionales cholados

Se encuentra ubicado a unos 197 kilómetros de distancia de Bucaramanga, limitando al oriente con los municipios de Chiscas (Boyacá), y Macaravita; por el occidente con los municipios de Enciso y Concepción; por el norte con el municipio de Concepción; y por el sur con el municipio de San Miguel.

Cuenta con una temperatura media de 17 grados centígrados y uno de sus símbolos más representativos es el turpial, una especie de ave de aspecto pequeño, que se escucha cantar en varios de sus atractivos naturales.

“Combina los colores amarillo y negro, libre en nuestros campos, todos los días nos alegra con su melodía, la cual ha sido asociada con el origen del nombre de nuestro municipio”, señala la Alcaldía Municipal en su página web.

Carcasí, Santander
Laguna de Curubita en Carcasí, Santander. | Foto: Créditos: Alcaldía Municipal de Carcasí - Santander / API

Escenarios que enamoran de Carcasí, Santander

Si planea visitar este encantador pueblo santandereano, a continuación se mencionan algunos de sus sitios de interés más destacados como:

  • Laguna de Curubita

Localizada en la vereda de Victarigua sector La Palma, a cincuenta minutos del casco urbano. Este lugar es considerado un espacio perfecto para compartir en familia gracias a su agradable clima y exuberante belleza natural.

  • Laguna de la Sartaneja

Otro sitio ideal para disfrutar en compañía de amigos o familiares, rodeados de un entorno completamente natural. La laguna se encuentra en la vereda Bavega, conocida también como Alto de las Gallinas, a aproximadamente una hora del casco urbano.

Los habitantes del sector cuentan que, durante la Semana Santa, en sus aguas tranquilas se refleja la ciudad de Pamplona, creando un momento mágico que atrae tanto a visitantes como a locales.

  • Laguna del Picacho

Un lugar mágico para conectarse con la naturaleza y crear recuerdos inolvidables. Esta laguna está situada en la vereda Sirguaza sector El Reposo, a una hora del casco urbano.

Carcasí, Santander
Cascada El Tobal en Carcasí, Santander. | Foto: Créditos: Alcaldía Municipal de Carcasí - Santander / API
Contexto: Parque Nacional Natural Los Nevados anuncia cierre temporal: conozca las fechas y la razón detrás de esta medida
  • Cascada El Tobal

Situada en la vía que conecta el Centro Poblado El Tobal con la vereda Bavega, a la altura del sector 20 de Julio del municipio, esta imponente cascada se convierte en un escenario perfecto para los amantes del ecoturismo.

Allí los viajeros tienen la posibilidad de realizar caminatas tranquilas mientras contemplan los hermosos paisajes que la región ofrece, haciendo de cada visita una experiencia refrescante y memorable.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Fuerzas Militares piden al Ejército colaborar en las investigaciones en el caso del general Juan Miguel Huertas

2. Chelsea vs. Barcelona: canal y hora para ver el partidazo de la fecha en Champions League

3. “Siempre he respetado y acatado la justicia”, dijo el general (r) Rodolfo Palomino tras entregarse para pagar la condena

4. Ni Gaviria ni Gaona, esta será la cabeza de lista al Senado que eligió la coalición de la que hace parte el Nuevo Liberalismo

5. El jefe del Estado Mayor de Hezbolá fue abatido tras ataque de Israel: Irán lanzó dura advertencia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Turismo en SantanderpueblosViajeros

Noticias Destacadas

Carcasí - Santander

El municipio de Santander donde el turpial es un símbolo insignia: este es un paraíso que enamora con sus escenarios naturales de ensueño

Redacción Turismo
El cambio busca que la señalización sea más intuitiva y fácil para los viajeros.

Destacan que el dólar a la baja está impulsando los viajes al exterior; estos son los destinos que están en auge

Redacción Turismo
Parque Nacional Natural Los Nevados

Parque Nacional Natural Los Nevados anuncia cierre temporal: conozca las fechas y la razón detrás de esta medida

Redacción Turismo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.