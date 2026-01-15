Turismo

El pueblo antioqueño, cuyo nombre fue puesto en honor a un destacado empresario, es un destino ideal para los amantes de la naturaleza

Está ubicado a 49 kilómetros de Medellín.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
15 de enero de 2026, 5:15 p. m.
Templo de Nuestra Señora del Rosario en Donmatías, Antioquia.
El departamento de Antioquia es el que tiene el mayor número de municipios de Colombia: 125.

Uno de ellos es Donmatías, ubicado a 49 kilómetros de Medellín, a una hora y 20 minutos de distancia en vehículo.

De acuerdo con el portal de turismo Antioquia Travel, su actividad económica se centra en la producción de leche, la agricultura a mediana escala y la confección, asociada a la maquila de jeans.

El pequeño pueblo antioqueño reconocido por su tradición lechera y su clima frío, un acogedor destino a tres horas de Medellín

Esta publicación también señala que el municipio, que hace parte de la subregión norte, cuenta con espacios aptos para quienes desean descansar en medio de la naturaleza, como, por ejemplo, “espacios aptos para picnic alrededor del espejo de agua en el embalse Ríogrande II, un gran lago artificial que se encuentra ubicado a 16 km aproximadamente del casco urbano del municipio, por la vía departamental que conecta a Donmatías con Entrerríos”.

“Como valor agregado, en este lugar podrás disfrutar del imponente paisaje que ofrece la represa que surte alrededor del 47% de agua potable del Valle de Aburrá, razón por la cual está restringido el acceso al lago para fines recreativos”, subraya el portal turístico.

Este municipio de más de 23.000 habitantes, además, es conocido como la Roma paisa. Sus calles están cargadas de historia. Entre ellas se encuentran la Azul y La Playita.

El encantador pueblo del suroeste antioqueño que antes se llamó Comiá y es reconocido por su riqueza natural y bellos paisajes
Iglesia Nuestra Señora del Rosario, Donmatías
Iglesia Nuestra Señora del Rosario en Donmatías. Foto: Antioquia es mágica

Historia

La Gobernación de Antioquia afirma que, a lo largo de su historia, la población ha tenido tres nombres: Azuero, San Antonio del Infante y, finalmente, Donmatías. Este último fue puesto en honor a Matías Jaramillo, un hombre con un próspero establecimiento minero de la zona.

La industria de la confección llegó al municipio en la década de los sesenta del siglo XX, gracias a la descentralización de las industrias manufactureras de la ciudad de Medellín.

“La comunidad encontró una fuente de empleo, dado que el municipio para aquellos años era básicamente agrario. Una década más tarde empezaron a surgir fábricas de confección, donde los trabajadores de la empresa Industrial del Vestido, después de haber aprendido el oficio, decidieron fundar sus pequeñas industrias, convirtiéndose en excelentes maquiladores”, subraya la gobernación.

En materia cultural, su festividad más importante es la Feria de la Confección y la Cultura, en la que se rinde un sentido homenaje a los más de 60 años del trabajo de hombres y mujeres dedicados a la maquila de jeans.

Noticias Destacadas