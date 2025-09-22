El pueblo costero en el corazón de Córdoba que cautiva con sus playas serenas y su vibrante cultura

De acuerdo con la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), el departamento de Córdoba está despertando un creciente interés entre los viajeros gracias a su enfoque en el turismo sostenible y sus experiencias inmersivas con las comunidades locales.

Uno de los municipios de esta región del país que promete una experiencia auténtica entre joyas naturales y una gran riqueza en tradiciones locales es San Bernardo del Viento, un tranquilo pueblo costero que cautiva con sus playas serenas y su vibrante cultura.

Según el portal oficial de turismo Colombia Travel, se trata de una joya escondida que ofrece una escapada perfecta para los viajeros que buscan tanto relajación como aventura, ya que en sus playas es posible ver hermosos atardeceres en un ambiente tranquilo o sentir su arena suave que se encuentra con olas tranquilas.

Gracias a su gran belleza natural, en estos escenarios también es posible dar paseos tranquilos a lo largo de la costa o disfrutar de un refrescante baño en aguas cristalinas.

Playas de San Bernardo del Viento, Córdoba | Foto: Captura de pantalla YouTube / Cafeteros por el mundo

San Bernardo del Viento se encuentra ubicado al noroccidente de Lorica, a una hora y media de Montería y de Sincelejo, y a menos de una hora de Tolú y de Coveñas.

Es considerado como un destino vibrante por el hecho de reflejar en cada rincón las tradiciones caribeñas: desde la alegría de su música hasta el sabor inconfundible de su gastronomía y la calidez de su gente.

Para los viajeros del buen comer que desean experimentar su cultura desde el paladar, se recomienda animarse a probar platos típicos elaborados con mariscos frescos.

No obstante, quienes desean disfrutar mejor su cultura, pueden sentir los ritmos contagiosos de la cumbia y el vallenato que generalmente acompañan sus celebraciones y llenan el ambiente de fiesta.

Si es de los viajeros aventureros que desea explorar este encantador municipio de Córdoba con el propósito de vivir nuevas y emocionantes aventuras, se aconseja explorar el cercano Archipiélago de San Bernardo, una impresionante colección de islas conocidas por su rica biodiversidad y paisajes impresionantes.

En este lugar es posible practicar diversos deportes acuáticos como kayak, snorkel o paddleboarding. También se puede participar en un tour en bote para observar el hermoso paisaje de este territorio y apreciar parte de la magia de la vida marina que allí se esconde.