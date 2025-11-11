Suscribirse

Turismo

El pueblo de Cundinamarca reconocido por sus atractivos naturales y su clima templado, ideal para el descanso y la aventura

Se ubica a 60 kilómetros de Bogotá.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Turismo
11 de noviembre de 2025, 2:56 p. m.
Laguna del Tabacal
La Laguna del Tabacal es uno de los atractivos para conocer en La Vega, Cundinamarca. | Foto: Cortesía Alcaldía de La Vega

El departamento de Cundinamarca es uno de los destinos turísticos más diversos y encantadores de Colombia.

Sus 116 municipios poseen múltiples atractivos para sus visitantes. En estas poblaciones se encuentra La Vega, ubicada a 60 kilómetros de Bogotá, aproximadamente una hora y 30 minutos de viaje en automóvil.

De acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca, el municipio es reconocido por su clima templado y sus atractivos ideales para quienes buscar el esparcimiento al aire libre y tener contacto con la naturaleza.

Contexto: El pueblo de Cundinamarca que se llamó en el pasado La Mesa, un destino tranquilo y acogedor a dos horas de Bogotá

Historia y economía

La Gobernación señala que La Vega fue fundado oficialmente el 6 de marzo de 1560, aunque su territorio durante la época prehispánica estuvo poblado por indígenas muiscas.

Por otra parte, se señala que entre sus actividades económicas la más importante es la agricultura, con productos como el café, las frutas y las hortalizas.

La ganadería y la producción de lácteos también tienen un rol destacado, al igual que la producción de artesanías locales, “con productos de madera y tejidos, que son muy apreciados en el mercado regional”.

Sitios de interés

Entre sus principales atractivos se destaca el Salto del Tabacal, un lugar que ofrece un “entorno ideal para el ecoturismo y las actividades al aire libre. Esta cascada es un lugar de recreación y disfrute para los habitantes y visitantes”, señala la Gobernación.

Contexto: El encantador pueblo de Cundinamarca reconocido por su importancia histórica y sus atractivos naturales

Un segundo sitio destacado es el parque natural La Vega, utilizado por pobladores de la zona y visitantes para actividades como el senderismo, la observación de aves y el camping. “Este parque es un espacio de conservación y educación ambiental que promueve la sostenibilidad”, subraya la entidad.

La iglesia de San Juan Bautista, construida en el siglo XVIII, es otro lugar de interés debido a su valor histórico y arquitectónico.

El pueblo de tierra caliente más cercano a Bogotá, ideal para pasar un fin de semana: ¿cómo llegar y qué hacer allí?
La Vega, Cundinamarca | Foto: Facebook - Alcaldía de La Vega

Un cuarto sitio relevante es la reserva natural Paraíso Andino. Enclavada en un entorno de exuberante vegetación, es un refugio privilegiado para la flora y fauna de la región.

Este destino invita a los amantes de la naturaleza a sumergirse en un ecosistema vibrante, donde es posible observar una gran diversidad de especies.

Adicionalmente, el Cerro del Butulú es el sitio más alto del municipio. Su cima, alcanzable tras una caminata exigente, recompensa el esfuerzo con una vista impresionante que, en días despejados, permite divisar el Nevado del Ruiz en el horizonte.

Actividades culturales

Los principales eventos culturales del municipio son las fiestas en honor a san Juan Bautista y san Isidro Labrador, las cuales incluyen procesiones y ferias artesanales que atraen a visitantes cada año.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Joven promesa del fútbol colombiano murió durante tragedia en Córdoba: su papá intentó salvarlo y también falleció

2. Cierra la mayor cadena de ropa para bebés en EE. UU.: crisis en el retail infantil norteamericano

3. Escándalo en Miss Universo: lo que se sabe sobre el supuesto arresto de director de Miss Universe México en Tailandia

4. Participante del ‘Desafío Siglo XXI’ desató reacciones tras parecer “turista en su propio país”

5. El Seguro Social anunció el calendario completo de pagos para el año 2026. Así quedó el mes a mes para el SSI y otros beneficios

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Turismo en ColombiaCundinamarca destinos turísticos en colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.