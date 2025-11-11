El pueblo de Cundinamarca reconocido por sus atractivos naturales y su clima templado, ideal para el descanso y la aventura

El departamento de Cundinamarca es uno de los destinos turísticos más diversos y encantadores de Colombia.

Sus 116 municipios poseen múltiples atractivos para sus visitantes. En estas poblaciones se encuentra La Vega, ubicada a 60 kilómetros de Bogotá, aproximadamente una hora y 30 minutos de viaje en automóvil.

De acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca, el municipio es reconocido por su clima templado y sus atractivos ideales para quienes buscar el esparcimiento al aire libre y tener contacto con la naturaleza.

Historia y economía

La Gobernación señala que La Vega fue fundado oficialmente el 6 de marzo de 1560, aunque su territorio durante la época prehispánica estuvo poblado por indígenas muiscas.

Por otra parte, se señala que entre sus actividades económicas la más importante es la agricultura, con productos como el café, las frutas y las hortalizas.

La ganadería y la producción de lácteos también tienen un rol destacado, al igual que la producción de artesanías locales, “con productos de madera y tejidos, que son muy apreciados en el mercado regional”.

Sitios de interés

Entre sus principales atractivos se destaca el Salto del Tabacal, un lugar que ofrece un “entorno ideal para el ecoturismo y las actividades al aire libre. Esta cascada es un lugar de recreación y disfrute para los habitantes y visitantes”, señala la Gobernación.

Un segundo sitio destacado es el parque natural La Vega, utilizado por pobladores de la zona y visitantes para actividades como el senderismo, la observación de aves y el camping. “Este parque es un espacio de conservación y educación ambiental que promueve la sostenibilidad”, subraya la entidad.

La iglesia de San Juan Bautista, construida en el siglo XVIII, es otro lugar de interés debido a su valor histórico y arquitectónico.

La Vega, Cundinamarca | Foto: Facebook - Alcaldía de La Vega

Un cuarto sitio relevante es la reserva natural Paraíso Andino. Enclavada en un entorno de exuberante vegetación, es un refugio privilegiado para la flora y fauna de la región.

Este destino invita a los amantes de la naturaleza a sumergirse en un ecosistema vibrante, donde es posible observar una gran diversidad de especies.

Adicionalmente, el Cerro del Butulú es el sitio más alto del municipio. Su cima, alcanzable tras una caminata exigente, recompensa el esfuerzo con una vista impresionante que, en días despejados, permite divisar el Nevado del Ruiz en el horizonte.

Actividades culturales