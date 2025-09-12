A la hora de planificar un viaje de vacaciones, las personas suelen tener en cuenta diversos factores, como el destino, los hoteles, actividades por hacer, y sobre todo la economía. En ese contexto, una plataforma líder en reservas indicó que la mejor época viajar durante el año a cualquier destino es en septiembre. Con el final de las vacaciones del colegio y tras los feriados de agosto, este mes presenta una menor demanda turística, lo que significa tarifas más accesibles en aerolíneas, hoteles y demás servicios.

Según la plataforma B2B de viajes HotelDO, esta temporada ofrece mejores condiciones para planificar un viaje, ya sea nacional o internacional.

Según experto, la mejor época para viajar es en septiembre. | Foto: Getty Images

Otra ventaja que ofrece el viajar en septiembre es que los turistas podrán disfrutar de los destinos con menos aglomeraciones, en contraste con lo que sucede en julio o agosto, la mayoría de los aeropuertos, playas, comercios y demás atractivos tienen una afluencia más reducida. Esta situación permite que las personas puedan reservar con mayor facilidad, acceder a espacios sin hacer tanta fila y tener una experiencia más personalizada.

Este tipo de experiencias pueden resultar más agradables para los turistas. Desde HotelDO señalaron que quienes suelen tomar las vacaciones a mitad de año terminan con la sensación de cansancio, debido al estrés que pueden generar las altas aglomeraciones de personas. El portal aseguró que este mes ofrece un ritmo pausado, donde los visitantes pueden disfrutar de una mejor manera los recorridos en la plata o zonas naturales.

En los pueblos también se observa una reducción del flujo de turistas, esto facilita conocer calles, plazas y lugares emblemáticos de estos lugares. Otra buena opción es tener una escapada corta y hospedarse una o dos noches en un hotel.

Otro aspecto que incide en la elección de este mes para viajar es el clima. En el hemisferio sur, septiembre llega con la primavera, lo que significa temperaturas frescas. Este clima es ideal para aquellos que son amantes de la naturaleza y de las actividades al aire libre.

Un factor importante a la hora de planificar unas vacaciones es la economía. | Foto: Getty Images

Y en el hemisferio norte este mes llega con otoño, donde los paisajes presentan cambios en su vegetación, esto convierte a los destinos rurales en escenarios atractivos para los turistas.