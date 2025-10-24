Suscribirse

Turismo

Estos son los atractivos de ‘la perla del norte’, ciudad llena de bosques y con gran riqueza histórica

Esta capital mezcla construcciones modernas con otras de estilo colonial.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Turismo
24 de octubre de 2025, 6:18 p. m.
Plaza Santander en Cúcuta
Cúcuta es uno de los destinos para conocer en Norte de Santander. | Foto: Getty Images

Norte de Santander es un departamento con diversidad de encantos para conocer y uno de los que vale la pena explorar y disfrutar es Cúcuta, su capital, que en su área metropolitana comprende también los municipios de Villa del Rosario, Los Patios, Puerto Santander, San Cayetano y El Zulia.

Contexto: El municipio de Norte de Santander con nombre de ciudad española, un paraíso por descubrir a tres horas de Cúcuta

Esta ciudad está separada del estado venezolano del Táchira por el río del mismo nombre, que sirve de frontera para los dos países. El portal Visit Cúcuta explica que los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, que atraviesan el cauce del Táchira, comunican a esta capital con las poblaciones venezolanas de San Antonio y Ureña, respectivamente.

Se le conoce con los apelativos de ‘la perla del norte’ y ‘el portón de la frontera’ y una de sus particularidades es que es considerada la ciudad más arborizada de Colombia.

Cúcuta
En Cúcuta los viajeros pueden realizar diversidad de planes. | Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Allí los viajeros se encuentran con centros comerciales, con espacios amplios y modernos, llenos de almacenes con todo tipo de productos y ofertas como Jardín Plaza, Unicentro, Ventura Plaza, River Plaza, Alejandria y el centro comercial a cielo abierto, al igual que plazas de comida, zonas de recreación y áreas de descanso.

Según el portal oficial de turismo Colombia Travel, un dato curioso es que esta es la única ciudad colombiana fundada por una mujer: Juana Rangel de Cuéllar. Es un destino que les ofrece a los turistas una linda arquitectura en la que las nuevas construcciones armonizan con estructuras bien conservadas de la época colonial.

Contexto: Norte de Santander y los tres lugares que desafían la realidad

Lugares de interés

Cúcuta tiene varios sitios de interés para conocer. Por ejemplo, está la Torre del Reloj, declarada Bien de Interés Cultural de carácter Nacional en 1982. Algo curioso de la torre es que las agujas marcan las horas al son de las notas del Himno Nacional; además, es escenario de exposiciones, actos artísticos y culturales.

También vale la pena visitar la Catedral de San José, ubicada frente al parque Santander, que exhibe un estilo neoclásico de gran belleza, con enormes vitrales importados. Este es considerado uno de los sitios religiosos más hermosos de Norte de Santander, indica Visit Cúcuta.

CúcutA
Cúcuta es una ciudad con construcciones modernas y también de la época colonial. | Foto: Getty Images

En la capital nortesantandereana uno de los planes es caminar por el malecón para refrescarse con la brisa que sopla del río Pamplonita o hacer un recorrido por los anchos andenes de la Avenida Cero.

El malecón, también conocido como el Paseo de los Próceres, está ubicado a orillas del río, en la Avenida Los Libertadores, un lugar espacio ideal para compartir con amigos o familiares.

Otras opciones es ir a la biblioteca pública Julio Pérez Ferrero, al Palacio de gobierno departamental (también llamado “Palacio de la Cúpula Chata”) y al Parque Santander, que es la plaza principal de la ciudad.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Piden a Estados Unidos que revele las pruebas contra Gustavo Petro que motivaron a incluirlo en la Lista Clinton: “Terriblemente grave”

2. Prometida de Jhonny Rivera, destapó la verdad y confesó si firmará capitulaciones con el cantante

3. Alcalde Cartagena y MinDefensa limaron asperezas: recorrieron ciudad amurallada tras molestias de Turbay

4. “No es digno de ser presidente”: le caen a Gustavo Petro por su entrada a la lista Clinton

5. Lista Clinton | Las razones contra “Verónica del Socorro Alcocer García, Armando Alberto Benedetti Villaneda, Nicolás Fernando Petro Burgos y Gustavo Francisco Petro Urrego”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Cúcutaturismo

Noticias Destacadas

La Union, Antioquia - Colombia.

Así es uno de los pueblos más fríos del oriente antioqueño; un encantador lugar de senderos ecológicos y riqueza cultural

Redacción Turismo
Viterbo, Caldas

Estos son los encantos del municipio cafetero que le celebra fiestas al samán; exhibe lindos paisajes y es ideal para el ecoturismo

Redacción Turismo
Güicán de la Sierra tiene un hermoso paisaje que ofrecer al turista

El pueblo de Boyacá que deslumbra con sus hermosos paisajes y picos nevados, ideal para el ecoturismo y la aventura

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.