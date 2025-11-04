Suscribirse

Turismo

Los destinos más recomendados para visitar en noviembre, según prestigiosa revista de viajes

El listado destaca destinos con diversos climas, celebraciones locales llenas de tradición y cultura, así como experiencias únicas que cada región brinda durante este mes.

Redacción Turismo
4 de noviembre de 2025, 1:18 p. m.
Viajera feliz en un bote
Presa Ratchaprapa en el Parque Nacional Khao Sok, Tailandia, Surat Thani. | Foto: Getty Images

Recientemente, la prestigiosa revista de viajes Time Out, compartió un ranking de los países más recomendados para visitar en noviembre, destacando en el listado destinos con diversos climas, celebraciones locales llenas de tradición y cultura, así como experiencias únicas que cada región brinda durante este mes.

La selección abarca desde los paisajes nevados de Laponia hasta las playas tropicales de Tailandia. Además, hay un destino latinoamericano que cautiva a los turistas por su exquisita gastronomía y cultura ancestral: Oaxaca, en México.

De acuerdo con Time Out, “noviembre es el momento perfecto para descubrir destinos donde la naturaleza, la historia y la celebración se encuentran en su mejor versión”.

En este contexto, quien lidera la lista es la Laponia finlandesa, un escenario mágico donde la nieve y las auroras boreales marcan el inicio del invierno. La publicación también recomienda visitar Levi, el principal centro de esquí de Finlandia, y explorar el bosque HaliPuu, un rincón de calma donde es posible columpiarse sobre la nieve en hamacas de lana y escuchar el canto de los pájaros.

Laponia finlandesa
Moonlight on snow capped forest under the Northern Lights, Levi, Lapland, Finland | Foto: Getty Images

En Londres (Inglaterra), según la revista, se vive un ambiente de fiesta durante esta época, arrancando con la tradicional Noche de las Hogueras el 5 de noviembre y luego con el encendido de luces navideñas y el popular Winter Wonderland en Hyde Park.

Otro destino destacado es Tasmania (Australia), un lugar recomendado para los amantes del buen comer y del arte, rodeado de naturaleza salvaje. Asimismo, Time Out aconseja visitar Launceston, recorrer el desfiladero Cataract Gorge y hospedarse en el hotel Change Overnight, un espacio que “ayuda a sanar el mundo“, ya que su concepto innovador invita a los huéspedes a donar parte de su estancia a causas sociales.

En Oaxaca (México), además de hacer parte de la conmemoración del Día de Muertos, también se resalta su riqueza cultural y culinaria. “Las calles protegidas por la UNESCO, las galerías de arte y su reconocida cocina convierten a Oaxaca en el corazón gastronómico de México”, señala la revista.

Tailandia, por su parte, es ideal para quienes buscan playas tranquilas. Adicionalmente, se sugiere visitar Pranburi, “un rincón aún más ligado a la pesca que al turismo, con manglares, playas vírgenes y la espectacular cueva Tham Phraya Nakhon iluminada por un rayo de sol”.

Hierve el Agua, Oaxaca, Mexico
Turistas en Hierve el Agua, Oaxaca, Mexico | Foto: Getty Images

Para los amantes del frío extremo, se incluye en la lista Yukón (Canadá), un destino famoso por la película El llamado salvaje. Allí se encuentran opciones de actividades como esquí, pesca en hielo y la posibilidad de contemplar auroras boreales sobre los paisajes asombrosos.

Hong Kong en esta temporada también se destaca por su clima otoñal, mientras que Victoria Peak ofrece un espacio “donde conviven las tiendas tradicionales con cafés y restaurantes modernos”.

A la lista se suma Marruecos, especialmente por la ciudad de Tánger, cuna del espíritu bohemio de los años 50. Para los amantes de los pubs, Dublín (Irlanda) se convierte en refugio invernal más recomendado para visitar.

El listado lo cierra Egipto, donde el pasado 1 de noviembre se inauguró oficialmente el Gran Museo Egipcio de El Cairo.

