A pocos kilómetros de Medellín: dos parques acuáticos para disfrutar durante un viaje a Antioquia

Si está planeando viajar a Antioquia, específicamente a Medellín, y aún no sabe cómo aprovechar sus días de descanso, a continuación encontrará dos opciones de parques acuáticos ideales para disfrutar una experiencia completa, gracias a su combinación de diversión, naturaleza y confort.

El primer sitio que atrae a turistas nacionales e internacionales es el Parque Acuático Kanaloa, ubicado en la entrada de Santa Fe de Antioquia, a unos 57 kilómetros de Medellín, lo que representaría un viaje por carretera de menos de una hora, según el punto de partida, tráfico, clima, entre otros aspectos.

¿Cómo llegar? Según explican a través de las redes sociales de este atractivo, en la Terminal de Transporte del Norte de Medellín se puede tomar cualquier bus que se dirija a Santa Fe de Antioquia.

Horario y atracciones

El Parque Acuático Kanaloa se encuentra abierto al público de martes a domingo de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. Allí los visitantes encuentran un conjunto de al menos ocho atracciones, un río lento de 145 metros, diversos toboganes y piscinas temáticas que convierten este lugar en uno de los sitios más atractivos del occidente antioqueño

A sus encantos se suma su cercanía a Santa Fe de Antioquia, un encantador pueblo también conocido como la ‘ciudad madre de Antioquia’, permitiendo integrar actividades culturales al itinerario para disfrutar al máximo la visita al parque.

El segundo sitio de interés para visitar en este departamento está ubicado en San Jerónimo, en el kilómetro 32 de la vía Medellín–San Jerónimo, conocido como el Parque Los Tamarindos de Comfenalco, un espacio que se distingue por su variada y amplia oferta acuática y recreativa.

Se encuentra a unos 41 kilómetros de Medellín, por lo que el trayecto por carretera puede tomar cerca de una hora, lo que lo convierte en una alternativa accesible para quienes buscan un plan de descanso sin necesidad recorrer grandes distancias desde la ciudad.

Como parte de sus atractivos, los visitantes pueden disfrutar de piscinas infantiles, familiar y semiolímpica, además de una piscina tropical con playa de arena blanca que los transporta a un lugar de ensueño.

Parque Los Tamarindos de Comfenalco, | Foto: Página comfenalcoantioquia / Parque Los Tamarindos

Adicionalmente, cuenta con toboganes, un río lento, jacuzzi, sauna, turco, zonas de pícnic y zonas de juego para los más pequeños, ideal para compartir en familia en el occidente antioqueño