Con un total de 19 municipios, la subregión occidental del departamento de Antioquia se localiza entre las cordilleras Central y Occidental y entre el Valle de Aburrá al sur, y el Nudo de Paramillo y Urabá al norte.

Se trata de un territorio rico en historia y en sitios de gran importancia tales como: El Páramo de Frontino, los Parques Nacionales Naturales de Las Orquídeas y Paramillo, que tienen una gran biodiversidad, así como los centros históricos de Santa Fe de Antioquia y San Jerónimo, entre otros, según información de la Gobernación.

En esta zona se encuentra el municipio de Ebéjico, situado a menos de dos horas de Medellín y que les ofrece a los pobladores y viajeros una temperatura que oscila entre los 23 y 25 grados centígrados.

Ebéjico es uno de los pueblos del occidente de Antioquia. | Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Se le reconoce por su vocación agrícola y pecuaria, destacándose por la producción de panela, precisa el portal oficial Corregimientos de Antioquia. En la zona rural los turistas se encuentran con lugares en los que pueden tener la experiencia de conocer todo el proceso de elaboración de este producto. Uno de los trapiches a los que se puede ir se llama La Ilusión y es reconocido como uno de los más importantes del municipio, ubicado muy cerca de la zona urbana.

Otros encantos

El sitio web Turismo Antioquia Travel indica que uno de los lugares que ha venido ganando protagonismo en el tema turístico es el corregimiento de Sevilla que se caracteriza por la alegría de sus pobladores, por tener un clima muy fresco y por ser donde se centra un gran movimiento de cultura y de comercio del municipio.

En la vereda Campo Alegre del municipio, por su parte, hay una piscina que sirve para el disfrute de propios y extraños. Se trata de un espacio ideal para darse un chapuzón y disfrutar de las zonas verdes que le rodean.

Además, de la panela, en Ebéjico también se producen otros cultivos y procesan otros alimentos y uno de ellos es el café, así que uno de los planes es realizar un tour por las diferentes fincas cafeteras del Corregimiento la Clara, un lugar ideal para conocer todo lo relacionado con este grano.

Ebéjico es un destino de clima templado ideal para hacer planes de naturaleza. | Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Datos históricos

Corregimientos de Antioquia indica que el valle del actual municipio de Ebéjico y Peque, pertenecía a la familia de los Nutabes. En 1833, por orden del gobernador Juan de Dios Aránzazu, se creó la parroquia con el nombre de Ebéjico, en honor a la tribu que habitaba en ese territorio.