Suscribirse

Turismo

El pueblo antioqueño ideal para disfrutar de quebradas y caídas de agua, a dos horas de Medellín

Este destino es ideal para los amantes de la naturaleza.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Turismo
31 de octubre de 2025, 10:32 p. m.
Ebéjico, Antioquia
Este municipio antioqueño destaca por su oferta natural y su producción de panela. | Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Con un total de 19 municipios, la subregión occidental del departamento de Antioquia se localiza entre las cordilleras Central y Occidental y entre el Valle de Aburrá al sur, y el Nudo de Paramillo y Urabá al norte.

Se trata de un territorio rico en historia y en sitios de gran importancia tales como: El Páramo de Frontino, los Parques Nacionales Naturales de Las Orquídeas y Paramillo, que tienen una gran biodiversidad, así como los centros históricos de Santa Fe de Antioquia y San Jerónimo, entre otros, según información de la Gobernación.

Contexto: Estos son los encantos del municipio más joven de Antioquia, un emporio turístico de lindos paisajes a dos horas de Medellín

En esta zona se encuentra el municipio de Ebéjico, situado a menos de dos horas de Medellín y que les ofrece a los pobladores y viajeros una temperatura que oscila entre los 23 y 25 grados centígrados.

Ebéjico, Antioquia
Ebéjico es uno de los pueblos del occidente de Antioquia. | Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Se le reconoce por su vocación agrícola y pecuaria, destacándose por la producción de panela, precisa el portal oficial Corregimientos de Antioquia. En la zona rural los turistas se encuentran con lugares en los que pueden tener la experiencia de conocer todo el proceso de elaboración de este producto. Uno de los trapiches a los que se puede ir se llama La Ilusión y es reconocido como uno de los más importantes del municipio, ubicado muy cerca de la zona urbana.

Otros encantos

El sitio web Turismo Antioquia Travel indica que uno de los lugares que ha venido ganando protagonismo en el tema turístico es el corregimiento de Sevilla que se caracteriza por la alegría de sus pobladores, por tener un clima muy fresco y por ser donde se centra un gran movimiento de cultura y de comercio del municipio.

Contexto: Así es uno de los pueblos más fríos del norte antioqueño, una joya turística que exhibe neblina en sus valles y paisajes de páramo

En la vereda Campo Alegre del municipio, por su parte, hay una piscina que sirve para el disfrute de propios y extraños. Se trata de un espacio ideal para darse un chapuzón y disfrutar de las zonas verdes que le rodean.

Además, de la panela, en Ebéjico también se producen otros cultivos y procesan otros alimentos y uno de ellos es el café, así que uno de los planes es realizar un tour por las diferentes fincas cafeteras del Corregimiento la Clara, un lugar ideal para conocer todo lo relacionado con este grano.

Ebéjico
Ebéjico es un destino de clima templado ideal para hacer planes de naturaleza. | Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Datos históricos

Corregimientos de Antioquia indica que el valle del actual municipio de Ebéjico y Peque, pertenecía a la familia de los Nutabes. En 1833, por orden del gobernador Juan de Dios Aránzazu, se creó la parroquia con el nombre de Ebéjico, en honor a la tribu que habitaba en ese territorio.

Hoy este es un poblado de menos de 13.000 habitantes que limita al norte con los municipios Santa Fe de Antioquia, Sopetrán y San Jerónimo; al oriente con Medellín; al sur con Heliconia y Betulia, y al occidente con Anzá.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La NBA revoluciona el arbitraje: jueces usarán auriculares desde este sábado

2. “No dejaré que los estadounidenses pasen hambre”: Donald Trump desafía al Congreso

3. Famoso vidente destapó importante noticia para un país latinoamericano: “Hay esperanza”

4. Régimen de Maduro advierte a Colombia y a otros países de la región de “consecuencias trágicas” si EE. UU. ataca Venezuela

5. Inundaciones en Nueva York dejan dos muertos: impactantes videos muestran el desastre en el metro y las calles

LEER MENOS

Noticias relacionadas

turismoTurismo en AntioquiaTurismo en Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.