Ni Cartagena ni Medellín, este es la joya que pocos conocen y que sorprende con montañas, café y termales

Giovanna Gallo, directora de Turismo del Departamento de Risaralda, compartió, en entrevista con Telecafé, la variada y rica oferta que ofrece Risaralda; un lugar que se puede visitar en cualquier momento del año.

Según esta funcionaria, los principales atractivos de este departamento son la biodiversidad, los municipios mágicos y la necesidad de reconocer y valorar el paisaje de esta región.

“Muchas veces creemos que no hay nada para hacer, pero en realidad Risaralda está lleno de planes para todos los gustos y edades”, aseguró Gallo.

Mistrató, Risaralda. | Foto: Gobernación de Risaralda

Destinos naturales

Entre los destinos más recomendados, no solo por Gallo, sino también por miles de viajeros, se destacan escenarios naturales, ubicados en municipios como Santuario, Pueblo Rico, La Celia, Apia y Pereira.

Aquellos viajeros que lleguen a esta región podrán hacer planes para ir al Parque Nacional Natural Tatamá, Parque Regional Natural Verdum, el Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya en La Florida y los jardines botánicos ubicados en Pereira, Marsella y Quinchía.

“Estos espacios son perfectos para recorrer con la familia, desde niños hasta adultos mayores. Además, hay fincas, glamping, caminatas, avistamiento de aves y experiencias gastronómicas que hacen de cada visita un momento memorable”, señaló Gallo.

Oferta cultural

La directora de turismo también destacó la oferta cultura que ofrecen pueblos como Belén de Umbría, La Virginia, Pueblo Rico o Quinchía, donde se pueden recorrer rutas temáticas, como la Ruta de la Seda en Guática.

“Hay un plan para cada necesidad: si vienes con niños, con tus padres o con tu pareja, siempre encontrarás algo que hacer”, agregó.

Según Gallo, uno de los pueblos con mayor proyección turística es Mistrató, que cuenta con lugares mágicos por visitar.

La directora de turismo también destacó la oferta cultura que ofrecen pueblos como Belén de Umbría. | Foto: Alcaldía de Belén de Umbría Facebook

“Es un lugar espectacular, rodeado por un río, con cascadas y una riqueza natural que deslumbra. En un solo día puedes recorrer varios municipios y vivir experiencias muy distintas”, dijo Gallo.

Redescubrir lo nuestro

Giovanna Gallo hizo énfasis en la importancia de que los risaraldenses se comiencen a reconocer como anfitriones de una tierra privilegiada.