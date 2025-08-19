Suscribirse

El pueblo antioqueño que tiene nombre bíblico y es conocido como el ‘balcón’, un destino de bellos paisajes y naturaleza

Está ubicado a 101 kilómetros de distancia de Medellín.

Redacción Turismo
19 de agosto de 2025, 9:20 p. m.
Tarso, Antioquia
Tarso. | Foto: Captura de pantalla YouTube / Fredy Hurtado Pérez / Alcaldía Municipal de Tarso en Antioquia

El departamento de Antioquia es el más poblado y el que tiene el mayor número de municipios: 125.

Entre ellos se encuentra Tarso, ubicado a 101 kilómetros de Medellín, a dos horas y media de distancia en automóvil.

Esta población es conocida como el ‘balcón del Cauca’ por sus miradores que permiten apreciar hasta 13 municipios cercanos y el río Cauca, según señala el portal de turismo Antioquia Travel.

También es reconocida por sus buenas vistas y paisajes cafeteros que lo convierten en una “joya geográfica del suroeste antioqueño”.

Historia y economía

La Gobernación de Antioquia señala que la fundación de Tarso ocurrió a principios del siglo XX, entre 1910 y 1912, por colonos provenientes de otras regiones del departamento.

Su primer nombre fue el de Quebradalarga e inicialmente fue establecido como un corregimiento de Jericó. “Con el transcurso de los años, el poblado tuvo una notable evolución, esto, sumado a las peticiones de sus pobladores, llevó a que en el año de 1936 se diera su creación como municipio”, agregó la entidad.

Por su ubicación, es considerado como un municipio con “potencial” para el turismo ecológico y de aventura.

Tarso, Antioquia
Tarso es considerado un gran mirador en Antioquia. | Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Su nombre actual, Tarso, es de origen bíblico y es en referencia a Paulo de Tarso. Adicionalmente, el municipio tiene un población hermana con el mismo nombre, la cual está ubicada en el sur de Turquía.

Atractivos

Entre los principales atractivos del municipio se destaca la cascada El Salto de los Monos.

Antioquia Travel señala que la ruta hacia ese atractivo tiene alrededor de 3,5 kilómetros de distancia, en la que se puede “disfrutar del contacto directo con la naturaleza, monos aulladores y gran variedad de vegetación”.

“Sus piscinas naturales y cascadas lo convierten en el destino ecológico perfecto”, agrega.

Un segundo sitio relevante es el cerro Cristo Rey. El recorrido hacia su punto más alto se encuentra catalogado como una caminata de “alto riesgo”. Sin embargo, al subir a la cima se puede disfrutar de “una hermosa vista del suroeste antioqueño y percibir la gran variedad de aves que persiste en la zona”, agrega el portal de turismo.

La casa de la cultura Ismael Gómez es un sitio imperdible. Su nombre es en homenaje a uno de los antiguos pobladores del municipio y se encuentra constituido como un centro de esparcimiento artístico y educativo.

Finalmente, el parque principal es una visita obligada. Allí se encuentran sitios interés como la iglesia San Pablo de Tarso, el busto de Jesús Aníbal Gómez y el busto de Simón Bolívar.

