Luego analizar diversos factores claves de popularidad de 150 maravillas naturales de Estados Unidos y Canadá, unos investigadores lograron determinar que dos de esas maravillas están ubicadas en California y que se encuentran entre las más populares del país norteamericano.

Para nadie es un secreto que California, también conocido como el estado dorado, posee con paisajes maravillosos que llaman la atención de cualquier turista, ya sea nacional o extranjero. En esta región del país se erigen grandes maravillas naturales. De acuerdo con el reciente análisis del sitio web Betaway, esos dos lugares más populares en Estados Unidos son lago Tahoe y el Valle de la Muerte.

lago Tahoe, ubicado en California, es considerado como una de las maravillas naturales más populares de Estados Unidos. | Foto: Suministrada

El lago Tahoe, ubicado entre dos estados, obtuvo el segundo puesto entre las maravillas naturales más importantes de EE.UU. por sus más de 3 millones de hashtags en Instagram y su calificación de 4,8 en Google. De acuerdo con los autores de dicho estudio, estos puntos reflejan su atractivo universal para esquiadores, excursionistas y turistas de toda clase.

En el noveno lugar de este ranking se encuentra el famoso Valle de la Muerte, que fue objeto de más de un millón de hashtags en Instagram, y su calificación de reseñas en el icónico buscador web es de 4,7 y su volumen anual de búsquedas alcanzó una cifra de 4′416.000.

El Valle de la Muerte es un lugar muy conocido entre los turistas, además, es la zona con la temperatura más alta registrada en la historia del planeta. Este es un valle desértico que se encuentra al sureste del estado de California, en el desierto de Mojave, y maravilla a sus visitantes por sus impresionantes paisajes atravesando por un sistema de fallas de deslizamientos.

Estas son las otras maravillas naturales más importantes del país norteamericano

Este es el Top 10 de las maravillas naturales más populares de Estados Unidos. Para realizar el informe, los investigadores se basaron en el análisis de indicadores clave de popularidad.

El Valle de la Muerte es una de las grandes maravillas naturales que tiene Estados Unidos. | Foto: Suministrada