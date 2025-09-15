Suscribirse

Turismo

Según un estudio, California cuenta con 2 lugares entre las maravillas naturales más populares de EE.UU.

California es un estado que cuenta con grandes maravillas en Estados Unidos.

Redacción Semana
16 de septiembre de 2025, 1:09 a. m.
Los mejores lugares para visitar en 2025: Norteamérica y el Caribe en el radar, según prestigiosa revista internacional de turismo
California es un estado que cuenta con grandes maravillas en Estados Unidos. | Foto: Getty Images

Luego analizar diversos factores claves de popularidad de 150 maravillas naturales de Estados Unidos y Canadá, unos investigadores lograron determinar que dos de esas maravillas están ubicadas en California y que se encuentran entre las más populares del país norteamericano.

Para nadie es un secreto que California, también conocido como el estado dorado, posee con paisajes maravillosos que llaman la atención de cualquier turista, ya sea nacional o extranjero. En esta región del país se erigen grandes maravillas naturales. De acuerdo con el reciente análisis del sitio web Betaway, esos dos lugares más populares en Estados Unidos son lago Tahoe y el Valle de la Muerte.

lago Tahoe, ubicado en California, es considerado como una de las maravillas naturales más populares de Estados Unidos
lago Tahoe, ubicado en California, es considerado como una de las maravillas naturales más populares de Estados Unidos. | Foto: Suministrada

El lago Tahoe, ubicado entre dos estados, obtuvo el segundo puesto entre las maravillas naturales más importantes de EE.UU. por sus más de 3 millones de hashtags en Instagram y su calificación de 4,8 en Google. De acuerdo con los autores de dicho estudio, estos puntos reflejan su atractivo universal para esquiadores, excursionistas y turistas de toda clase.

En el noveno lugar de este ranking se encuentra el famoso Valle de la Muerte, que fue objeto de más de un millón de hashtags en Instagram, y su calificación de reseñas en el icónico buscador web es de 4,7 y su volumen anual de búsquedas alcanzó una cifra de 4′416.000.

Contexto: Advierten que Machu Picchu puede perder importante reconocimiento por no solucionar graves problemas

El Valle de la Muerte es un lugar muy conocido entre los turistas, además, es la zona con la temperatura más alta registrada en la historia del planeta. Este es un valle desértico que se encuentra al sureste del estado de California, en el desierto de Mojave, y maravilla a sus visitantes por sus impresionantes paisajes atravesando por un sistema de fallas de deslizamientos.

Estas son las otras maravillas naturales más importantes del país norteamericano

Este es el Top 10 de las maravillas naturales más populares de Estados Unidos. Para realizar el informe, los investigadores se basaron en el análisis de indicadores clave de popularidad.

El Valle de la Muerte es una de las grandes maravillas naturales que tiene Estados Unidos
El Valle de la Muerte es una de las grandes maravillas naturales que tiene Estados Unidos. | Foto: Suministrada
  1. Gran Cañón, Arizona.
  2. Lago Tahoe, California/Nevada.
  3. Parque Nacional de Yellowstone, Wyoming.
  4. Parque Nacional de los Glaciares, Montana.
  5. Cayos de Florida, Florida.
  6. Parque Nacional Acadia, Maine.
  7. El jardín de los Dioses, Colorado.
  8. Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes, Tennessee/Carolina del Norte.
  9. Valle de la Muerte, California.
  10. Lago Superior, Michigan.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. El Presidente Gustavo Petro anuncia que “los Estados Unidos nos descertificaron”

2. Filtran el nombre del próximo eliminado de hoy en ‘MasterChef Celebrity’; esto es lo que se sabe

3. Prensa mexicana baja de la nube a James Rodríguez: le dan palo por lo que pasó en Club León

4. Denuncian asesinato de jugador aficionado tras accidentado partido de fútbol en Cali: carro en el que se movilizaba fue atacado a tiros

5. Catherine Siachoque destapó en SEMANA la verdad de Miguel Varoni: habló de su cambio físico

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosCaliforniaturismo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.