Semana de receso en Colombia: 5 destinos naturales cerca a Bogotá que debería conocer

Estos días de descanso pueden ser la oportunidad perfecta para explorar los tesoros escondidos que se encuentran en los alrededores de la ciudad.

Redacción Turismo
26 de septiembre de 2025, 9:07 p. m.
Paisajes naturales de Choachí
Choachí es considerado uno de los mejores pueblos para pasear. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Se acerca la semana de receso escolar y con esta la oportunidad perfecta para explorar los tesoros escondidos que se encuentran en los alrededores de Bogotá, una ciudad privilegiada por la cantidad de pueblos que se encuentran cerca, que guardan una riqueza natural, histórica y cultural.

Durante estos días de descanso, muchos bogotanos buscan destinos cercanos para desconectarse sin embarcarse en viajes largos. Por eso, si todavía no tiene plan, a continuación podrá encontrar cinco opciones de destinos naturales que combinan belleza paisajística, aire fresco y experiencias auténticas para visitar a pocas horas de la capital colombiana.

Contexto: Los dos pueblos de Santander que se confunden por la similitud de su nombre; una letra marca la diferencia

1. La Chorrera

En el municipio de Choachí, ubicado en la provincia de Oriente del departamento de Cundinamarca, a aproximadamente 50 kilómetros al este de Bogotá, se esconde La Chorrera, considerada una de las cascadas más altas de Colombia, con cerca de 590 metros de caída escalonada.

El trayecto hacia esta joya natural oculta incluye tramos de bosque de niebla, puentes colgantes y la oportunidad de atravesar “El Chiflón”, una caída menor que se cuela en la caminata, según testimonios de algunos viajeros en redes sociales.

Choachí, Cundinamarca
Parque Aventura La Chorrera en Choachí, Cundinamarca. | Foto: Créditos: Alcaldía Municipal de Choachí Cundinamarca / API

2. Parque Nacional Natural Chingaza

Ubicado en la cordillera oriental de los Andes, al noreste de Bogotá; conformado por 11 municipios, 7 de Cundinamarca (Fómeque, Choachí, La Calera, Guasca, Junín, Gachalá y Medina) y 4 municipios del Meta (San Juanito, El Calvario, Restrepo y Cumaral), se encuentra este tesoro natural y cultural de Colombia que cuenta con vocación ecoturística.

De acuerdo con información registrada en la página de Parques Nacionales Naturales de Colombia, en este parque es posible hacer actividades como observación de aves, así como senderismo, ciclomontañismo e investigación en educación ambiental.

3. Laguna de Guatavita

Famosa por la leyenda de El Dorado, esta laguna es una de las joyas ocultas de Colombia que enamora a sus visitantes por estar rodeada de exuberante vegetación y contar con senderos para caminatas.

Para los amantes de la fotografía puede ser el escenario perfecto para capturar imágenes únicas y disfrutar de un ambiente tranquilo a poco más de una hora de Bogotá.

Laguna de Guatavita
Laguna de Guatavita. | Foto: Getty Images/iStockphoto

4. Tobia

Si la idea es visitar un destino con opciones de turismo ecológico y deportes de aventura, Tobia se presenta como una excelente alternativa a menos de dos horas de la capital.

En este encantador municipio es posible hacer actividades como rafting, canyoning, canopy y caminatas, todo esto en su entorno montañoso de gran belleza, ideal para experimentar una conexión profunda con la naturaleza.

5. Parque Natural La Montaña del Oso

Este parque ecológico se encuentra situado en el municipio de Chía, Cundinamarca, ofreciendo a sus visitantes diferentes rutas de bosque de niebla, nacimientos de agua, senderos con cambiante vegetación y miradores hacia los valles.

Contexto: Estos son los encantos del municipio colombiano que lanzó moneda conmemorativa para celebrar sus 450 años de fundación

Durante el ascenso a la Montaña del Oso, es posible observar un hermoso paisaje natural, donde predominan las montañas y árboles de gran altura, explica la Alcaldía de Chía en su página web.

Montaña Del Oso Chia-Colombia🌄Senderismo 🏃 Reserva Natural🍃

Asimismo, se indica que este lugar es ideal para el avistamiento de la flora y fauna propias del ecosistema. Durante la visita, el recorrido comprende cerca de 800 metros de sendero, lo que toma alrededor de dos horas y media.

