El pueblo de Cundinamarca que tiene su propia ‘Torre Eiffel’ y la Estatua de la Libertad; queda a menos de 3 horas de Bogotá

Las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental en el sector del turismo, incentivando la creación de contenido relacionado con experiencias de viajeros, destinos auténticos e innovadores que sorprenden, así como tips clave para tener en cuenta a la hora de viajar, entre otras recomendaciones.

Entre ese tipo de contenidos que inspiran y motivan a varias personas a descubrir nuevos destinos se han difundido varios videos sobre un pueblo de Cundinamarca que ha captado la atención de los turistas por tener su propia Torre Eiffel, el insigne monumento que simboliza a París, y la Estatua de la Libertad.

Se trata de Pasca, uno de los diez municipios que conforman la provincia de Sumapaz en el departamento de Cundinamarca, situado a unos 87 kilómetros de Bogotá, lo que representa un viaje por carretera desde Bogotá que tarda un poco menos de 3 horas.

Cabe mencionar que el tiempo de viaje puede variar por diferentes aspectos como la hora y punto de partida desde la capital colombiana, el tráfico, estado de las vías o la cantidad de paradas que se realicen durante el trayecto.

Así es Pasca, Cundinamarca | Foto: Cortesía - Facebook: Alcaldía de Pasca

Al llegar a Pasca, varios viajeros han mostrado su asombro al encontrar las réplicas de estos icónicos monumentos a los que, según sus testimonios, se puede acceder completamente gratis y al mismo tiempo.

Lo que hace de Pasca un pueblo imperdible en Cundinamarca

Aunque este encantador pueblo cundinamarqués es conocido principalmente por su Museo Arqueológico y la balsa muisca que fue hallada en su territorio en 1969 (presuntamente de oro), a lo largo de su historia también se han construido nuevos atractivos turísticos que, además de darle un toque de modernidad, también han contribuido significativamente a su reconocimiento como destino turístico en Colombia.

Réplica de la Estatua de la Libertad en Pasca, Cundinamarca | Foto: Captura de pantalla YouTube / Anyway Caro

Un ejemplo claro de ello son estas réplicas de la Torre Eiffel y la Estatua de la Libertad, el monumento distintivo de Nueva York. Estos innovadores proyectos se encuentran en El Molino Gourmet, un sitio turístico localizado en la vía Fusagasugá - Pasca, sector Buenas Tardes, vereda Altos del Molino.

A este punto es posible llegar el moto, en bicicleta, en carro o bus, y la entrada es completamente gratuita. Cuenta con una serie de atracciones que pueden disfrutar los visitantes, así como una gran variedad de restaurantes para compartir un rico almuerzo.

Lo mejor de todo es que, además de tomarse fotos, desde este lugar se puede contemplar una hermosa vista del territorio, respirar aire puro y pasar una tarde de relajación con amigos o en familia sin alejarse demasiado de la ciudad.

De acuerdo a la Gobernación de Cundinamarca, Pasca también se caracteriza por sus tradiciones y las festividades religiosas que se realizan cada año, siendo algunas de las más importantes en honor a San Antonio de Padua y a la Virgen del Carmen, las cuales reúnen a la comunidad.