El pueblo del Eje Cafetero que tiene nombre de prócer de la independencia, un destino con hermosos paisajes y una ‘dulce’ tradición

El departamento de Caldas, ubicado en el Eje Cafetero, es un importante destino turístico de Colombia.

Esto se debe a que combina naturaleza, cultura, aventura y sabor local.

Entre sus 27 municipios se encuentra Neira, ubicado a 22 kilómetros de Manizales.

Esta población es reconocida por su tradición cafetera, hermosos paisajes y su delicioso dulce típico el corcho, el cual se elabora a base de panela, según señala el portal Paisaje Cultural Cafetero.

Historia y economía

Neira fue fundado en 1847 y es considerado como “un paso obligado para los comerciantes, viajeros y aventureros que se dirigen hacia Salamina, Aguadas y, especialmente, a la región antioqueña”.

“Y para los que de Antioquia se dirigen a Caldas, Neira es, como su apodo lo indica, la puerta de entrada a Manizales”, asegura el sitio Paisaje Cultural Cafetero. Por ello, la población es apodada ‘la puerta amable’ del norte de Caldas.

Su nombre fue puesto en honor del general Juan José Neira, prócer de la independencia colombiana.

Por otra parte, la principal actividad económica de Neira es la agricultura, destacándose productos como el café, el plátano, la caña de azúcar y el tomate.

En Neira se produce el dulce típico conocido como corcho. | Foto: Gobernación de Caldas

Atractivos

El dulce típico corcho es muy importante para el municipio, lo que llevó a la creación de las Fiestas Nacionales del Corcho, “celebradas anualmente y reconocidas en toda la región”.

El municipio de Neira, en Caldas, no solo se destaca por su gastronomía típica, sino también por la variedad de experiencias que ofrece a quienes lo visitan. De acuerdo con el portal Live Caldas, uno de sus principales puntos de encuentro es el parque central, un lugar cargado de historia y calma, donde es común ver a los habitantes compartiendo saberes y costumbres en un ambiente acogedor.

Gracias a su privilegiada ubicación, Neira goza de una notable biodiversidad y paisajes que reflejan la riqueza del entorno cafetero. Este entorno natural lo convierte en un destino perfecto para quienes buscan actividades al aire libre, como caminatas ecológicas, observación de aves, cabalgatas y recorridos que invitan a descubrir la belleza rural desde una perspectiva de aventura y conexión con la naturaleza.

Paisaje cultural cafetero