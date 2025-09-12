Viajes low cost en Colombia: cuatro lugares llenos de encanto para conocer en el país sin gastar de más

¿Sabía que no siempre es necesario tener un presupuesto alto para conocer nuevos destinos? Si es de las personas que les encanta viajar, pero su mayor obstáculo es la cantidad de dinero que pueda gastar en una nueva aventura, no se preocupe, Colombia también cuenta con destinos que no requieren gastar de más, pero sí sorprenden con sus atractivos.

Uno de esos lugares es El Cocuy, en el departamento de Boyacá, uno de los puntos donde sobresale el Parque Nacional Natural que lleva su mismo nombre y es considerado “un laboratorio natural invaluable para la investigación científica, donde la biodiversidad se expresa en una sinfonía de ecosistemas únicos”, señala el portal de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr), este lugar es uno de los destinos más visitados por los amantes de la historia, la cultura, la ecología y la investigación ambiental.

Cada uno de estos viajeros que se anima a explorar El Cocuy, es atraído por su combinación de montes, llanos, bosques, páramos y nevados únicos. Gracias a su biodiversidad, es hogar de varias especies nativas como osos de anteojos, venados, águilas, tigrillos, frailejones, cedros y totumos, lo que lo transforma en un edén lleno de vida.

El Cocuy es uno de los municipios para visitar en el departamento de Boyacá. | Foto: Getty Images

Jardín, Antioquia, es el segundo lugar recomendado. Este pueblo cautiva con su encanto tradicional, naturaleza, arquitectura colorida y paisajes, siendo una opción accesible desde Medellín. Para llegar es posible conseguir transporte relativamente económico, así como alojamiento en hostales pintorescos, cabañas sencillas, con precios moderados.

También se pueden encontrar comidas en restaurantes locales y hacer planes sencillos, pero emocionantes, como recorrer sus calles empedradas, hacer rutas de senderismo o sentarse a contemplar su belleza natural.

El tercer rincón de Colombia para visitar sin gastar de más es Norcasia, Caldas, un encantador pueblo de raíces campesinas que, según el portal de turismo Travelgrafía, enamora con su diversidad de sitios de aguas cristalinas en la zona rural.

La cuarta opción para viajar sin necesidad de tener un presupuesto alto, es el Desierto de la Tatacoa en el Huila, un lugar tan particular, como emocionante para explorar durante un fin de semana. Allí es posible explorar laberintos de tonos rojizos y aprovechar los cielos despejados para vivir noches mágicas contemplando el firmamento lleno de estrellas.

Travesía Tatacoa Desert Colombia | Foto: Cortesía - Alcaldía de Villavieja