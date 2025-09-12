Suscribirse

Turismo

Viajes low cost en Colombia: cuatro lugares llenos de encanto para conocer en el país sin gastar de más

Entre las opciones hay destinos de playa, rodeados de exuberante vegetación y con paisajes fascinantes.

Redacción Turismo
12 de septiembre de 2025, 6:45 p. m.
Desierto de la Tatacoa
El Desierto de la Tatacoa es uno de los principales atractivos turísticos de Colombia. | Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Sabía que no siempre es necesario tener un presupuesto alto para conocer nuevos destinos? Si es de las personas que les encanta viajar, pero su mayor obstáculo es la cantidad de dinero que pueda gastar en una nueva aventura, no se preocupe, Colombia también cuenta con destinos que no requieren gastar de más, pero sí sorprenden con sus atractivos.

Uno de esos lugares es El Cocuy, en el departamento de Boyacá, uno de los puntos donde sobresale el Parque Nacional Natural que lleva su mismo nombre y es considerado “un laboratorio natural invaluable para la investigación científica, donde la biodiversidad se expresa en una sinfonía de ecosistemas únicos”, señala el portal de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Contexto: No es Guatapé ni Jericó. El pueblo antioqueño que destaca por sus coloridas casonas coloniales y sus calles empedradas

De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr), este lugar es uno de los destinos más visitados por los amantes de la historia, la cultura, la ecología y la investigación ambiental.

Cada uno de estos viajeros que se anima a explorar El Cocuy, es atraído por su combinación de montes, llanos, bosques, páramos y nevados únicos. Gracias a su biodiversidad, es hogar de varias especies nativas como osos de anteojos, venados, águilas, tigrillos, frailejones, cedros y totumos, lo que lo transforma en un edén lleno de vida.

El Cocuy, Boyacá, Colombia
El Cocuy es uno de los municipios para visitar en el departamento de Boyacá. | Foto: Getty Images

Jardín, Antioquia, es el segundo lugar recomendado. Este pueblo cautiva con su encanto tradicional, naturaleza, arquitectura colorida y paisajes, siendo una opción accesible desde Medellín. Para llegar es posible conseguir transporte relativamente económico, así como alojamiento en hostales pintorescos, cabañas sencillas, con precios moderados.

También se pueden encontrar comidas en restaurantes locales y hacer planes sencillos, pero emocionantes, como recorrer sus calles empedradas, hacer rutas de senderismo o sentarse a contemplar su belleza natural.

El tercer rincón de Colombia para visitar sin gastar de más es Norcasia, Caldas, un encantador pueblo de raíces campesinas que, según el portal de turismo Travelgrafía, enamora con su diversidad de sitios de aguas cristalinas en la zona rural.

Contexto: Los dos miradores de Salento que debería incluir en su itinerario durante un viaje al pueblo, ¿qué los hace tan llamativos?

La cuarta opción para viajar sin necesidad de tener un presupuesto alto, es el Desierto de la Tatacoa en el Huila, un lugar tan particular, como emocionante para explorar durante un fin de semana. Allí es posible explorar laberintos de tonos rojizos y aprovechar los cielos despejados para vivir noches mágicas contemplando el firmamento lleno de estrellas.

El pueblo más seco de Colombia, hogar de un increíble desierto en medio de la diversidad; queda a pocas horas de Bogotá
Travesía Tatacoa Desert Colombia | Foto: Cortesía - Alcaldía de Villavieja

Para llegar al desierto de la Tatacoa se debe tomar un bus o un vuelo hasta Neiva, capital del departamento del Huila, luego dirigirse al municipio de Villavieja, el poblado más cercano al desierto. Desde este lugar se inicia el recorrido a esta maravilla natural.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Puede un mensaje en redes sociales, celebrando la muerte de Charlie Kirk, tener consecuencias legales, profesionales o migratorias?

2. “Es una burla”: defensor de exesposa del exembajador de Colombia en Ghana reaccionó al cuarto aplazamiento de la imputación de cargos

3. Juan Fernando Petro, mencionado en investigación por magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio: “Nos costaría un millón de dólares”

4. Colombia genera reacción de la Fifa: informe sobre solicitud de boletas para el Mundial 2026

5. Hassam dejó en evidencia a su actual novia en pleno programa; Valentina Taguado no ocultó reacción

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Turismo en ColombiaLugares turísticos en ColombiaViajerosDestinos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.