Durante el día, este búho descansa y duerme en los matorrales no tan altos de estos ecosistemas. Cuando el sol se oculta por el occidente, despierta y empieza a buscar sus presas, como aves y mamíferos pequeños y algunos invertebrados. “Tiene hábitos nocturnos y es considerado como un controlador de plagas”, dijo la SDA.

Su tamaño oscila entre los 30 y 38 centímetros, aunque la especie presenta un evidente dimorfismo sexual: las hembras alcanzan un peso de hasta 556 gramos, mientras que los machos son más pequeños, con pesos que no superan los 485 gramos.

La autoridad ambiental le hace un llamado a la ciudadanía para que no agreda al búho rayado. Fuente: SDA.

Polluelo de búho rayado en un árbol del humedal Córdoba. Fotos: Fundación Humedales Bogotá.

“Cuando llegan al mes de nacidos, las plumas de los polluelos se tornan de color amarillo ocre en el dorso, mientras que su vientre y disco facial se distinguen por estar incompletos y poco definidos”, manifestó la SDA.

La entidad le hace un llamado a la ciudadanía para que no atente contra el búho rayado, una rapaz que pertenece a la familia Strigidae, conformada por 223 tipos de este tipo de animal nocturno.

“Las personas deben evitar la manipulación directa, no arrojarle objetos que puedan lastimarlo, no suministrarle alimento de manera forzada y no mantenerlo en cautiverio o calidad de mascota. Tampoco agredirlos por falsas creencias o mitos”.