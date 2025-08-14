A bajarle a la velocidad: herramientas de la tecnología que lo ayudan a cumplir las normas de tránsito

Las cámaras de velocidad se han convertido en una parte fundamental para garantizar la seguridad vial de todos los conductores. Con estos aparatos, las autoridades de tránsito logran controlar que se respeten los límites de velocidad, los cuales pueden variar en cada ciudad.

Por lo general, esta es una de las infracciones que más cometen los conductores. Por lo mismo, también se convierte en una de las causas principales que desencadena accidentes de tránsito.

Estos aparatos cada vez son más populares en las vías del país. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Pese a los constantes llamados, los conductores en muchos casos siguen sin respetar la norma, especialmente en las principales vías de cada ciudad, por lo que el uso de estas cámaras es cada vez más popular.

Sin embargo, hay momentos en donde muchos se han quejado porque, supuestamente, estos aparatos detectan infracciones cuando no las hay.

Uno de los más eficaces es usando herramientas que, con información en tiempo real, alertan a los conductores de cómo está la movilidad y, además, si se configura de manera adecuada, también sirven para conocer en qué sitio se ubican las cámaras de fotomultas.

Google Maps

Una de las principales es Google Maps, herramienta muy popular en todo el mundo para conductores y peatones. Para activar la función que alerta sobre radares fijos o móviles, siga estos pasos:

Estas dos herramientas son muy útiles para evitar una multa. | Foto: Getty Images

Ingrese a la opción Tipo de Mapa : vaya a la esquina superior derecha, que está justo bajo la barra de búsqueda, y allí encontrará un ícono de cuadros, presione ahí.

vaya a la esquina superior derecha, que está justo bajo la barra de búsqueda, y allí encontrará un ícono de cuadros, presione ahí. Acceda a Tráfico: una vez ingrese al menú Detalles de Mapa, dentro de las opciones elija la que dice Tráfico y esto activará la detección de los radares.

Waze

Otra de las opciones es configurar Waze, la otra herramienta que es muy utilizada gracias a las diferentes opciones que ofrece a los conductores y en general a las personas.

Para realizar el proceso siga los siguientes pasos:

Ingrese a la app y vaya a la opción de Ajustes .

. Allí seleccione Avisos .

. Una vez se despliegue el menú, busque la palabra Cámaras y active todas las opciones disponibles.

De esta forma, Waze le avisará cuando haya un radar cercano por el trayecto en el que usted se desplace en el vehículo.

Además, esta herramienta también tiene la alternativa para alertarle cuando esté excediendo el límite de velocidad, por lo que es otra opción para evitar una posible multa por cometer esta infracción.