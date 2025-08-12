Suscribirse

VEHÍCULOS

El simple método para decirle adiós al mal olor del aire acondicionado del carro

El aire acondicionado es clave en un carro, dado a que enfría, purifica y filtra el aire dentro del automotor.

Redacción Vehículos
12 de agosto de 2025, 2:31 p. m.
El filtro de aire es uno de los elementos que puede ayudar disminuir la entrada de elementos contaminantes al carro.
Imagen de referencia, no corresponde al caso en mención. | Foto: Getty Images

Algunos conductores y/o pasajeros, cuando se suben a un vehículo, pueden llegar a sentir un olor no tan agradable cuando se enciende el aire acondicionado. Si bien, no se trata de nada grave, sí es algo que no se debe pasar por alto, dado a que podría ser una advertencia que va, desde la presencia de hongos y bacterias, hasta problemas de mantenimiento en dicho sistema.

Contexto: El truco para enfriar el carro en 30 segundos sin utilizar aire acondicionado: ahorra gasolina, dinero y es rápido y efectivo

En el portal web Valeo Service explican que el mal olor que emana un aire acondicionado automotriz suele aparecer con el tiempo cuando, más exactamente, no se le realiza un mantenimiento preventivo.

Esto ocurre porque el sistema acumula humedad, suciedad, hojas, polvo y otros residuos que favorecen la proliferación de microorganismos. Es importante entender que el aire acondicionado forma parte del sistema de climatización del vehículo, responsable de controlar la temperatura y calidad del aire que circula en el interior del automóvil. Cuando este sistema no está limpio, el aire termina trayendo olores desagradables e incluso dañinos para la salud”, destacan desde el portal citado anteriormente.

Por lo tanto, entre las recomendaciones que entregan para evitar el mal olor en el aire acondicionado, hay uno que, sin duda es clave y sencillo para llevar a cabo.

Lo más leído

1. Bandera que elevó la tensión entre Perú y Colombia fue puesta por Daniel Quintero
2. Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante
3. Gustavo Petro confirmó su deseo de “articular” el Ejército de Colombia con las fuerzas militares de Nicolás Maduro

De acuerdo con lo que se menciona en Valeo Service, el sencillo método consiste en apagar el aire acondicionado, entre cinco y diez minutos antes de llegar al destino y dejar solo la ventilación encendida.

Contexto: Mitos sobre el aire acondicionado en el carro: ¿es verdad que consume más gasolina y no se debe usar con los vidrios abajo?

Esta acción ayuda a secar las gotas de condensación que quedan en los conductos y en el evaporador. Sin humedad acumulada, los hongos y bacterias tienen más dificultad para proliferarse, lo que evita la formación de malos olores con el tiempo. Es un hábito simple, pero que prolonga la vida útil del sistema de climatización y mantiene el interior del vehículo con un aire más fresco y limpio”, destacan en dicho portal web.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Ojo al dato: este es el detalle que debe tener la moneda de 50 centavos para que valga hasta $960 mil dólares

2. La millonaria suma que el Gobierno Petro gastará para proteger a voceros de grupos criminales

3. Aparece video en el que se ve a Harold Aroca, poco antes de ser asesinado en Bogotá: está rodeado de varios hombres

4. Consultan al CNE y a la Registraduría las razones por las que el presidente Gustavo Petro podría suspender las elecciones

5. El nuevo llamado de atención del procurador Eljach para bajarle el tono al lenguaje: “Obligación ética”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Aire acondicionadoCarros

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.