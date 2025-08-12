El simple método para decirle adiós al mal olor del aire acondicionado del carro

Algunos conductores y/o pasajeros, cuando se suben a un vehículo, pueden llegar a sentir un olor no tan agradable cuando se enciende el aire acondicionado. Si bien, no se trata de nada grave, sí es algo que no se debe pasar por alto, dado a que podría ser una advertencia que va, desde la presencia de hongos y bacterias, hasta problemas de mantenimiento en dicho sistema.

En el portal web Valeo Service explican que el mal olor que emana un aire acondicionado automotriz suele aparecer con el tiempo cuando, más exactamente, no se le realiza un mantenimiento preventivo.

“Esto ocurre porque el sistema acumula humedad, suciedad, hojas, polvo y otros residuos que favorecen la proliferación de microorganismos. Es importante entender que el aire acondicionado forma parte del sistema de climatización del vehículo, responsable de controlar la temperatura y calidad del aire que circula en el interior del automóvil. Cuando este sistema no está limpio, el aire termina trayendo olores desagradables e incluso dañinos para la salud”, destacan desde el portal citado anteriormente.

Por lo tanto, entre las recomendaciones que entregan para evitar el mal olor en el aire acondicionado, hay uno que, sin duda es clave y sencillo para llevar a cabo.

De acuerdo con lo que se menciona en Valeo Service, el sencillo método consiste en apagar el aire acondicionado, entre cinco y diez minutos antes de llegar al destino y dejar solo la ventilación encendida.