Alcalde Galán tomó decisión definitiva sobre prohibición del parrillero: motociclistas estaban a la expectativa

En medio de la incertidumbre y la expectativa que ha generado esta situación, diferentes líderes del sector de los motociclistas han tomado la vocería y señalado su total descontento con este tipo de propuestas que, según ellos, no soluciona los problemas de seguridad en la capital y, por el contrario, estigmatiza a la mayoría de personas que utilizan la moto como medio de transporte y afecta a las familias bogotanas que dependen de una motocicleta para generar ingresos.

Al respecto, el propio alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, tomó una decisión definitiva sobre esta medida y dio un parte de tranquilidad a los moteros de la capital, señalando que por el momento no se implementará la restricción al parrillero.

“Estudios que se han hecho en el pasado por la implementación que tuvo esa medida reflejaron que el resultado no era el que se buscaba. Inclusive, la inmensa mayoría de las personas que se desplazan en moto y que lo hacen con parrillero no tienen absolutamente nada que ver con ningún delito. Más del 99 % de ellos no están involucrados en actividades delictivas”, dijo el mandatario distrital.