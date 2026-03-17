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Así cambiará el pico y placa en Medellín para este miércoles 18 de marzo: evite multas y la inmovilización del carro

Conozca cómo funcionará la rotación de la medida en la capital de Antioquia para esta nueva jornada.

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Redacción Vehículos
17 de marzo de 2026, 9:48 a. m.
Lo que debe saber del pico y placa en Medellín.
Lo que debe saber del pico y placa en Medellín. Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

La estrategia de pico y placa en Medellín tiene como objetivo mejorar el flujo del tráfico en la ciudad y disminuir los frecuentes problemas de congestión en las principales vías.

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Esta medida se aplica de acuerdo con los números de la placa de cada vehículo. En el caso de las motocicletas, la restricción se determina por el primer dígito, mientras que para los carros particulares se toma en cuenta el último número de la matrícula.

Para este miércoles, 18 de marzo, considerando los ajustes establecidos para el primer semestre de 2026, la restricción operará así:

  • Carros particulares: no podrán transitar los que tengan placas terminadas en 4 y 6.
  • Motocicletas: la limitación será para las que comiencen con 4 y 6.
  • Taxis: no podrán circular aquellos cuya placa finalice en 4.
Pico y placa en Medellín. Imagen de referencia.
Vigilancia del pico y placa en Medellín. Foto: Suministrada a SEMANA.

La norma se aplica dentro de horarios definidos en los que ciertos vehículos no pueden movilizarse por varias zonas de la ciudad. No obstante, existen algunos corredores viales donde la medida no se aplica.

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Los horarios establecidos son:

  • Carros particulares: de 5:00 a. m. a 8:00 p. m.
  • Taxis: de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.
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Entre las vías que no están sujetas al pico y placa durante este periodo se encuentran el Sistema Vial del Río —que incluye la Autopista Sur y la avenida Regional—, la avenida Las Palmas, el corredor de la quebrada La Iguaná entre las carreras 63 y 80, así como los cinco corregimientos de Medellín, donde la restricción no tiene vigencia.

De igual forma, algunos tipos de vehículos pueden circular sin restricción siempre que cumplan con las condiciones establecidas por las autoridades. Dentro de estos se encuentran los vehículos eléctricos, híbridos y los que funcionan con gas natural, siempre que tengan su matrícula vigente y estén debidamente registrados.

Estas son las vías que están exentas del pico y placa en Medellín durante el primer semestre del 2026.
Estas son las vías que están exentas del pico y placa en Medellín durante el primer semestre del 2026. Foto: Secretaría de Movilidad de Medellín

Por último, la Secretaría de Movilidad recordó que quienes incumplan la medida se exponen a una multa de $875.452 en 2026, además de la inmovilización del vehículo si la infracción es detectada durante los operativos de control.