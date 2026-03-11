Así rotará el pico y placa en Bogotá este jueves 12 de marzo

Este jueves, 12 de marzo, la restricción de pico y placa en Bogotá aplicará a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5.

En contraste, los automóviles con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0 podrán circular sin restricciones.

Tal como se ha venido realizando, la restricción para carros particulares en la ciudad empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.

Así rige el pico y placa para carros particulares en Bogotá, en lo que resta de marzo:

Viernes 13 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Sábado 14 de marzo: no aplica la medida de pico y placa.

Domingo 15 de marzo: no aplica la medida de pico y placa.

Lunes 16 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Martes 17 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Miércoles 18 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 19 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Viernes 20 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 21 de marzo: no aplica la medida de pico y placa.

Domingo 22 de marzo: no aplica la medida de pico y placa.

Lunes festivo 23 de marzo: aplica la medida de pico y placa regional de ingreso a Bogotá.

Martes 24 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 25 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Jueves 26 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 27 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Sábado 28 de marzo: no aplica la medida de pico y placa.

Domingo 29 de marzo: no aplica la medida de pico y placa.

Lunes 30 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Martes 31 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Restricción para taxis

Entre tanto, para los taxis, este jueves, 12 de marzo, el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine en 7 y 8.

De tal modo, pueden circular los taxis con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

La medida empieza a regir para los amarillos de 5:30 a. m. a 9:00 p. m.

