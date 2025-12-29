Vehículos

Así rotará el pico y placa en Bogotá este martes, 30 de diciembre: evite multas

Los conductores que incumplen la medida son multados y se les inmoviliza el vehículo.

Redacción Vehículos
29 de diciembre de 2025, 8:15 p. m.
Vigilancia del pico y placa en Bogotá.
Vigilancia del pico y placa en Bogotá. Foto: imagen tomada de x @SectorMovilidad

Este martes, 30 de diciembre, la restricción de pico y placa en Bogotá aplicará a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 01, 2, 3, 4 y 5.

De tal modo, los automóviles con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0 podrán circular sin restricciones.

Pico y placa en Bogotá.
Pico y placa en Bogotá. Foto: Colprensa - Camila Díaz.

Es de recordar que la restricción para carros particulares en la ciudad empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.

Además, quienes no quieran cumplir con esta restricción, tienen la posibilidad de pagar el pico y placa solidario y de esta forma hacer uso normal de su automotor por las vías de la capital del país.

Restricción para taxis

Entre tanto, para los taxis, el martes 30 de diciembre, el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine en 3 y 4.

De tal modo, pueden circular los que terminan en las siguientes placas: 1-2-5-6-7-8-9-0.

En este caso, la medida empieza a regir de 5:30 a. m. a 9 p. m.

Tres destinos asequibles y encantadores, a pocas horas de Bogotá, para visitar en puente de Reyes
Vigilancia del pico y placa en Bogotá. Foto: Cortesía - Distrito de Bogotá

Así rige el pico y placa durante esta última semana del año

Miércoles 31 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Jueves festivo 1 de enero de 2026: No aplica la medida de pico y placa por ser día festivo.

Viernes 2 de enero de 2026: La Alcaldía decidió, debido a las fiestas de fin de año, que este día no aplique la medida, por lo que todos los vehículos podrán transitar con normalidad y sin ningún problema.

Movilidad en Bogotá para el 29 de diciembre: así están las principales vías de la ciudad

Es importante reiterar que la multa por incumplir el pico y placa durante el 2025 es de 604.100 pesos colombianos.

Además, el vehículo será inmovilizado, por lo que el propietario tendrá que hacerse cargo del pago de la grúa y el costo del parqueadero.

Aprovechando las fiestas de fin de año, las autoridades de tránsito le han hecho un llamado a los conductores para que respeten las normas y eviten riesgos de ocasionar cualquier accidente.

