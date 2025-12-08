Suscribirse

Vehículos

Así rotará el pico y placa en Medellín este martes 9 de diciembre: evite multas

Incumplir la medida genera una multa costosa y la inmovilización del vehículo.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Redacción Vehículos
9 de diciembre de 2025, 12:50 a. m.
Pico y placa en Medellín. Imagen de referencia.
Vigilancia del pico y placa en Medellín. | Foto: Suministrada a SEMANA.

La restricción de pico y placa en Medellín tiene como finalidad principal agilizar los recorridos dentro de la ciudad y evitar los embotellamientos que se generan con frecuencia en los corredores más transitados, especialmente en una de las urbes con mayor flujo vehicular del país.

Gracias a esta normativa, los ciudadanos pueden desplazarse con mayor rapidez, lo que también impacta positivamente en la calidad del aire al disminuir las emisiones producidas por los automotores.

La restricción busca mejorar la fluidez del tráfico en la ciudad.
La restricción busca mejorar la fluidez del tráfico en la ciudad. | Foto: Secretaría de Movilidad Medellín.

Para que la medida funcione, se establecen días y horarios concretos en los que determinadas placas no están autorizadas para circular por varios sectores de la capital antioqueña. No obstante, algunas rutas principales quedan fuera de esta restricción.

Durante el segundo semestre de 2025, entre los trayectos exceptuados se encuentran el Sistema Vial del Río —que incluye la autopista Sur y la avenida Regional— y la avenida Las Palmas.

Contexto: Instalan nuevas cámaras de fotodetección en Bogotá: ubicación y cómo operarán

Según la información entregada por la Secretaría de Movilidad, este martes 9 de diciembre la rotación del pico y placa será la siguiente:

  • Vehículos particulares: no podrán circular los que tengan placas finalizadas en 5 y 7.
  • Motocicletas: aplica para aquellas cuya numeración inicial sea 5 y 7.
  • Taxis: tendrán restricción los que terminan en 1.
La medida del nuevo pico y placa en Medellín comenzará a regir este lunes 4 de agosto.
Estas son las vías exentas de la medida del pico y placa en Medellín. | Foto: Tomada de Alcaldía de Medellín

El horario para carros particulares va desde las 5:00 a. m. hasta las 8:00 p. m., mientras que los taxis deberán acogerse a la medida entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m.

Quedan por fuera de esta regulación los vehículos impulsados por energías alternativas, como los eléctricos, híbridos o a gas, siempre que cuenten con registro vigente.

Contexto: Así quedó el pico y placa en Bogotá para el martes 9 de diciembre: consulte para saber si puede sacar el carro

Del mismo modo, la norma no se aplica en el corredor de la quebrada La Iguaná —entre las carreras 63 y 80— ni en los cinco corregimientos de Medellín.

Es fundamental recordar que incumplir esta medida puede resultar en sanciones económicas e incluso en la inmovilización del vehículo. Para este 2025, el valor de la multa corresponde a $ 711.750.

Las autoridades de tránsito reiteran el llamado a respetar esta disposición para aportar al mejoramiento de la movilidad en la región.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Mamá de María Corina Machado confía que su hija recoja el Premio Nobel de la Paz en persona

2. Deportes Tolima vs. Junior de Barranquilla: fechas y horarios para ver la final de la Liga BetPlay

3. Donald Trump amenaza a México con nuevos aranceles y lo acusa de violar un tratado de aguas

4. Así rotará el pico y placa en Medellín este martes 9 de diciembre: evite multas

5. Junior y Nacional definieron el rival de Tolima en la final de la Liga BetPlay: dramática fecha 6 en el grupo A

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Pico y placaPico y placa en Medellín

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.