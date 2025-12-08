Así quedó el pico y placa en Bogotá para el martes 9 de diciembre: consulte para saber si puede sacar el carro

Conozca cómo funciona la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares durante la semana del 9 al 14 de diciembre de 2025, según el calendario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM).

Pico y placa en Bogotá. | Foto: Colprensa - Camila Díaz.

Así opera la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares

En días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.

En días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

Recuerde que el horario del pico y placa en Bogotá para automotores particulares es de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. De lunes a viernes, excepto días festivos y sábados.

Semana del 9 al 14 de diciembre

Martes 9 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Miércoles 10 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 11 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Viernes 12 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 13 de diciembre: No aplica la medida de pico y placa.

Domingo 14 de diciembre: No aplica la medida de pico y placa.

Las autoridades le recuerdan a la ciudadanía que el único canal oficial para adquirir y pagar el Pico y Placa Solidario es la plataforma de la entidad, a la que se accede exclusivamente a través del sitio web: www.movilidadbogota.gov.co.

Igualmente, se aclara que la única forma de pago es mediante botón de PSE dentro de la página oficial, esto con el fin de evitar que los interesados en pagar terminen siendo víctimas de los ladrones y estafadores.

Pico y placa para taxis hasta el próximo 15 de diciembre

Este es el calendario de pico y placa en Bogotá para taxis del 1 al 15 de diciembre de 2025.

Recuerde que la medida rige de lunes a sábado, de 5:30 a. m. a 9:00 p. m., según el último número de placa.

EL pico y placa opera entre 6:00 a. m. y las 9:00 p. m. | Foto: imagen tomada de x @SectorMovilidad