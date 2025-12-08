Suscribirse

Así quedó el pico y placa en Bogotá para el martes 9 de diciembre: consulte para saber si puede sacar el carro

las autoridades mantendrán el pico y placa en la ciudad durante este mes, exceptuando el 26 de diciembre.

Redacción Semana
8 de diciembre de 2025, 6:49 p. m.
Con el objetivo de facilitar el retorno a la capital, la Secretaría de Movilidad ha establecido horarios específicos para el pico y placa regional, permitiendo el ingreso de vehículos de acuerdo con la terminación de sus placas.
El pico y placa solo se levantará, en diciembre, el día 26 | Foto: Imagen tomada de Alcaldía de Bogotá

Conozca cómo funciona la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares durante la semana del 9 al 14 de diciembre de 2025, según el calendario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM).

Pico y placa en Bogotá.
Pico y placa en Bogotá. | Foto: Colprensa - Camila Díaz.

Así opera la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares

  • En días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.
  • En días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

Recuerde que el horario del pico y placa en Bogotá para automotores particulares es de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. De lunes a viernes, excepto días festivos y sábados.

Semana del 9 al 14 de diciembre

Martes 9 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Miércoles 10 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 11 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Viernes 12 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 13 de diciembre: No aplica la medida de pico y placa.

Domingo 14 de diciembre: No aplica la medida de pico y placa.

Las autoridades le recuerdan a la ciudadanía que el único canal oficial para adquirir y pagar el Pico y Placa Solidario es la plataforma de la entidad, a la que se accede exclusivamente a través del sitio web: www.movilidadbogota.gov.co.

Igualmente, se aclara que la única forma de pago es mediante botón de PSE dentro de la página oficial, esto con el fin de evitar que los interesados en pagar terminen siendo víctimas de los ladrones y estafadores.

Pico y placa para taxis hasta el próximo 15 de diciembre

Este es el calendario de pico y placa en Bogotá para taxis del 1 al 15 de diciembre de 2025.

Recuerde que la medida rige de lunes a sábado, de 5:30 a. m. a 9:00 p. m., según el último número de placa.

La Secretaría de Movilidad ha definido los horarios y restricciones del pico y placa regional para este lunes festivo en Bogotá, buscando facilitar el regreso de miles de ciudadanos a la capital.
EL pico y placa opera entre 6:00 a. m. y las 9:00 p. m. | Foto: imagen tomada de x @SectorMovilidad
  • Martes 9 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-9-0
  • Miércoles 10 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1-2-3-4-5-6-7-8
  • Jueves 11 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  3-4-5-6-7-8-9-0
  • Viernes 12 de diciembre:  pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-5-6-7-8-9-0
  • Sábado 13 de diciembre:  pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-7-8-9-0
  • Domingo 14 de diciembre: No aplica la medida de pico y placa.
  • Lunes 15 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-9-0

