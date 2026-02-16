Bogotá

Atención, motociclistas: Distrito dará curso gratuito para novatos este 21 de febrero

Este curso está dirigido a los motociclistas de la ciudad que lleven dos años o menos conduciendo moto.

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

16 de febrero de 2026, 3:29 p. m.
Estas clases están dirigidas a los motociclistas menos experimentados. (Imagen de referencia)
El uso de motocicletas continúa siendo una de las formas más frecuentes de movilización para millones de personas en el país, tanto por razones laborales como de transporte cotidiano. De acuerdo con cifras del Concejo de Bogotá, más de 1,2 millones de personas cuentan con licencia de moto activa.

Sin embargo, este tipo de vehículos está entre los actores que más se ven involucrados en accidentes de tránsito. Por ejemplo, datos de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) indicaron en 2024 que las motos participaron en cerca del 47 % de los accidentes fatales registrados en Bogotá, lo que ha llevado a las autoridades locales a promover iniciativas orientadas a fortalecer la cultura de seguridad vial para este grupo de conductores.

Esta motocicleta ha sido diseñada principalmente para la movilidad urbana.
Este curso cuenta con el apoyo de la Policía de Transito y Transporte. Foto: Getty Images

Por ello, la SDM y la Policía de Tránsito y Transporte realizarán un curso gratuito teórico-práctico para motociclistas novatos, el cual está dirigido específicamente a quienes lleven dos años o menos conduciendo moto y tiene como objetivo fortalecer habilidades de conducción y promover comportamientos responsables en la vía.

El curso se llevará a cabo el sábado 21 de febrero, desde las 7:30 a. m., en la bahía de la Casa de la Cultura de Ciudad Bolívar (avenida Villavicencio con carrera 38).

