Atención, motociclistas: Distrito dará curso gratuito para novatos este 21 de febrero

El uso de motocicletas continúa siendo una de las formas más frecuentes de movilización para millones de personas en el país, tanto por razones laborales como de transporte cotidiano. De acuerdo con cifras del Concejo de Bogotá, más de 1,2 millones de personas cuentan con licencia de moto activa.

Sin embargo, este tipo de vehículos está entre los actores que más se ven involucrados en accidentes de tránsito. Por ejemplo, datos de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) indicaron en 2024 que las motos participaron en cerca del 47 % de los accidentes fatales registrados en Bogotá, lo que ha llevado a las autoridades locales a promover iniciativas orientadas a fortalecer la cultura de seguridad vial para este grupo de conductores.

Este curso cuenta con el apoyo de la Policía de Transito y Transporte. Foto: Getty Images

Por ello, la SDM y la Policía de Tránsito y Transporte realizarán un curso gratuito teórico-práctico para motociclistas novatos, el cual está dirigido específicamente a quienes lleven dos años o menos conduciendo moto y tiene como objetivo fortalecer habilidades de conducción y promover comportamientos responsables en la vía.

El curso se llevará a cabo el sábado 21 de febrero, desde las 7:30 a. m., en la bahía de la Casa de la Cultura de Ciudad Bolívar (avenida Villavicencio con carrera 38).

Para participar, los asistentes deben inscribirse previamente mediante un formulario en línea, llevar su motocicleta y presentar su licencia de conducción vigente al momento de asistir al curso. Asimismo, recibirán un certificado de asistencia enviado al correo electrónico registrado.

El curso incluye cinco módulos, los cuales están diseñados para abordar aspectos fundamentales de la conducción segura:

Módulo 1: contexto sobre la siniestralidad vial en Bogotá, principales hipótesis y consecuencias de éstos.

Módulo 2: normatividad Nacional y Distrital, sanciones, causales de inmovilización, revisión técnico mecánica y señales de tránsito.

Módulo 3: elementos de protección personal, tips al momento de comprarlos, uso correcto del casco, tipos de certificación y las condiciones que deben cumplir; y principales lesiones corporales tras un siniestro vial.

Módulo 4: factores de riesgo en la vía, maniobras peligrosas y percepción de velocidad.

Módulo 5: técnicas de conducción preventiva, principales sistemas activos y pasivos de las motos, principios de eco conducción y alistamiento pre operacional.

Este enfoque integral busca no solo ofrecer instrucciones prácticas sobre cómo manejar una motocicleta con mayor seguridad, sino también fomentar un conocimiento más profundo sobre las normas de tránsito y la responsabilidad de cada conductor al compartir la vía con otros usuarios.