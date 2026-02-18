Cambio en el pico y placa en Medellín este jueves, 19 de febrero: conozca cómo funcionará la rotación

El pico y placa continúa siendo una de las estrategias más aplicadas en las principales ciudades del país, y Medellín mantiene su implementación como parte de los esfuerzos por mejorar la circulación vehicular.

Esta normativa busca, ante todo, agilizar la movilidad y reducir los embotellamientos que suelen presentarse en los puntos con mayor flujo de automotores.

Con esta medida, se pretende que los conductores pasen menos tiempo en los trancones, lo que a su vez ayuda a disminuir la contaminación del aire y contribuye a un entorno urbano más saludable para los habitantes de la capital antioqueña.

La rotación se determina según los números de las placas: para los automóviles se considera el último dígito, mientras que en las motocicletas se toma el primero.

De acuerdo con la programación emitida por la Secretaría de Movilidad de Medellín, el esquema para este jueves, 19 de febrero de 2026, será el siguiente:

Carros particulares: no podrán circular los que tengan placas terminadas en 5 y 9.

no podrán circular los que tengan placas terminadas en 5 y 9. Motocicletas: aplicará para las que inicien con los números 5 y 9.

aplicará para las que inicien con los números 5 y 9. Taxis: Tendrán restricción aquellos con matrícula finalizada en 0.

Los horarios establecidos son de 5:00 a. m. a 8:00 p. m. para automóviles particulares, y de 6:00 a. m. a 8:00 p. m. para taxis.

Entre las vías excluidas del pico y placa durante el segundo semestre se encuentran la avenida Regional y Autopista Sur (en jurisdicción de Medellín); la vía Las Palmas; la 4.1 hacia el occidente antioqueño; la conexión de la avenida 33 entre la Autopista Sur y la avenida Las Palmas.

Asimismo, ciertos vehículos están exonerados siempre que cumplan con los requisitos exigidos por las autoridades. En este grupo se incluyen los eléctricos, híbridos y los que funcionan con gas natural, siempre que posean matrícula vigente y estén debidamente registrados.

Finalmente, la Secretaría de Movilidad recordó que incumplir la norma puede acarrear una sanción económica de $ 875.452 en 2026, junto con la inmovilización del vehículo si se detecta la infracción durante los controles.