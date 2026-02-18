Vehículos

Cambio en el pico y placa en Medellín este jueves, 19 de febrero: conozca cómo funcionará la rotación

Conozca cuáles son los carros, motos y taxis que no podrán circular a lo largo de esta jornada.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Redacción Vehículos
18 de febrero de 2026, 11:48 a. m.
La restricción aplica para vehículos particulares, motocicletas y taxis.
La restricción aplica para vehículos particulares, motocicletas y taxis. Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

El pico y placa continúa siendo una de las estrategias más aplicadas en las principales ciudades del país, y Medellín mantiene su implementación como parte de los esfuerzos por mejorar la circulación vehicular.

Esta normativa busca, ante todo, agilizar la movilidad y reducir los embotellamientos que suelen presentarse en los puntos con mayor flujo de automotores.

Pico y placa en Medellín. Imagen de referencia.
Vigilancia del pico y placa en Medellín. Foto: Suministrada a SEMANA.

Con esta medida, se pretende que los conductores pasen menos tiempo en los trancones, lo que a su vez ayuda a disminuir la contaminación del aire y contribuye a un entorno urbano más saludable para los habitantes de la capital antioqueña.

La rotación se determina según los números de las placas: para los automóviles se considera el último dígito, mientras que en las motocicletas se toma el primero.

Vehículos

Tipo de conector para carros eléctricos, dolor de cabeza para quienes no saben identificarlo, ¿todas las marcas usan el mismo?

Vehículos

Tipos de cargadores para carros eléctricos: ¿cómo identificar el que debe usar para el día a día?

Vehículos

Polémica por desfile de carros de alta gama en el Carnaval de Barranquilla: “Esto desvaloriza”

Vehículos

¿Le pueden impedir salir de un parqueadero público si pierde el recibo? Esto dice la Ley sobre esta incómoda situación

Vehículos

¿Cuáles fueron las razones de las protestas y bloqueos en la autopista Sur por parte de conductores de Soacha?

Vehículos

Pico y placa en Bogotá: atentos conductores a la rotación de la medida este jueves 19 de febrero

Vehículos

Fenómeno ‘therian’ no es ajeno al mundo de los carros: así se refleja el espíritu animal de cada una de las marcas

Vehículos

Así cambiará el pico y placa en Medellín para este miércoles, 18 de febrero: evite multas

Vehículos

Rotación del pico y placa en Bogotá: horarios y restricciones del miércoles 18 de febrero de 2026

Vehículos

¿Le toca a su carro? Este será el pico y placa en Medellín para este martes, 17 de febrero

¿Cuáles son las vías sin pico y placa en Medellín? Estas son las zonas

De acuerdo con la programación emitida por la Secretaría de Movilidad de Medellín, el esquema para este jueves, 19 de febrero de 2026, será el siguiente:

  • Carros particulares: no podrán circular los que tengan placas terminadas en 5 y 9.
  • Motocicletas: aplicará para las que inicien con los números 5 y 9.
  • Taxis: Tendrán restricción aquellos con matrícula finalizada en 0.
Controles de pico y placa en Medellín.
Controles de pico y placa en Medellín. Foto: Secretaría de Movilidad de Medellín.

Los horarios establecidos son de 5:00 a. m. a 8:00 p. m. para automóviles particulares, y de 6:00 a. m. a 8:00 p. m. para taxis.

¿Le pueden impedir salir de un parqueadero público si pierde el recibo? Esto dice la Ley sobre esta incómoda situación

Entre las vías excluidas del pico y placa durante el segundo semestre se encuentran la avenida Regional y Autopista Sur (en jurisdicción de Medellín); la vía Las Palmas; la 4.1 hacia el occidente antioqueño; la conexión de la avenida 33 entre la Autopista Sur y la avenida Las Palmas.

Asimismo, ciertos vehículos están exonerados siempre que cumplan con los requisitos exigidos por las autoridades. En este grupo se incluyen los eléctricos, híbridos y los que funcionan con gas natural, siempre que posean matrícula vigente y estén debidamente registrados.

Finalmente, la Secretaría de Movilidad recordó que incumplir la norma puede acarrear una sanción económica de $ 875.452 en 2026, junto con la inmovilización del vehículo si se detecta la infracción durante los controles.

Más de Vehículos

Carro electrico

Tipo de conector para carros eléctricos, dolor de cabeza para quienes no saben identificarlo, ¿todas las marcas usan el mismo?

Los vehículos eléctricos se cambian, en promedio, cada 3,6 años, mientras que los de gasolina llegan a durar más de 12 años en manos de sus propietarios.

Tipos de cargadores para carros eléctricos: ¿cómo identificar el que debe usar para el día a día?

En algunos estados de Estados Unidos no es obligatorio portar la placa en la parte trasera del vehículo.

Polémica por desfile de carros de alta gama en el Carnaval de Barranquilla: “Esto desvaloriza”

Parqueadero

¿Le pueden impedir salir de un parqueadero público si pierde el recibo? Esto dice la Ley sobre esta incómoda situación

Bloqueos en Transmilenio por asesinato de Agustín González.

¿Cuáles fueron las razones de las protestas y bloqueos en la autopista Sur por parte de conductores de Soacha?

La medida del pico y placa busca mejorar la movilidad de la ciudad.

Pico y placa en Bogotá: atentos conductores a la rotación de la medida este jueves 19 de febrero

Una compañía suiza utilizó inteligencia artificial para recrear el espíritu animal de cada una de las marcas de carros.

Fenómeno ‘therian’ no es ajeno al mundo de los carros: así se refleja el espíritu animal de cada una de las marcas

La batería es una de las partes principales de un carro.

Mercado de carros eléctricos en Colombia impulsa al país como región clave en producción y manejo de baterías

Taxi

Movilidad en Bogotá para este miércoles 18 de febrero: así están las principales vías e la capital

Noticias Destacadas