Carros híbridos, objetivo de la reforma tributaria: esto costarían con un IVA del 19 % como planea el gobierno

La nueva reforma tributaria quitaría el beneficio del que hoy gozan estos vehículos para pasar a gravarlos con un IVA del 19 %.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

2 de septiembre de 2025, 1:05 p. m.
una alternativa importante dentro del mercado; su cuidado demanda un poco más de cuidado frente a los autos a combustión.
Los carros híbridos vienen teniendo un incremento sostenido en ventas en los últimos años en el país. | Foto: Getty Images

La nueva reforma tributaria radicada por el gobierno del presidente Gustavo Petro tiene como objetivo recaudar 26,3 billones de pesos y para ello contempla el aumento del IVA a varios productos, entre ellos, los carros híbridos.

Esta medida afectaría de forma directa el precio de estos vehículos, los cuales, hasta el momento, gozan de un beneficio tributario que los obliga a pagar solo el 5 % de IVA.

En este sentido, los automotores con esta tecnología, que vienen teniendo un incremento sostenido en ventas durante los últimos tres años, pasarían a pagar un IVA pleno del 19 %, lo que tendría repercusiones directas sobre el sector automotor.

Contexto: La nueva Subaru Forester híbrida llegó a Colombia: qué ofrece y cuáles son sus cualidades
Los vehículos eléctricos o híbridos enchufables son alternativas a las emisiones de CO2.
Actualmente, los carros híbridos tienen un beneficio tributario que solo los obliga a pagar el 5 % de IVA. | Foto: Getty

Auge por las nuevas tecnologías

El mercado de los carros híbridos y eléctricos se ha venido incrementando luego de la pandemia, siendo agosto pasado, el mes con mejores cifras a nivel histórico.

Según Andemos, de los 21.237 carros nuevos que fueron matriculados en el último mes, 7.717 hacen parte de este grupo de nuevas tecnologías, lo que representa un crecimiento del 78,3 % en comparación con el mismo mes de 2024.

De este total, hay que señalar que 1.649 fueron 100 % eléctricos, logrando un incremento del 147,2 %; y 473 son híbridos enchufables, lo que significa un aumento del 219,6 %.

De cuánto sería el aumento en el precio de un carro híbrido

Los carros híbridos, actualmente, pagan un IVA de solo el 5 %, con el aumento al 19 %, los compradores tendrían que asumir un incremento del 14 %, lo cual significa un aumento considerable a la hora de hacer las cuentas.

En estos momentos, si alguien quiere comprar un carro híbrido que cuesta 100 millones de pesos, el IVA que asume es de 5′00.000 de pesos.

Contexto: Esto es lo que hace que su carro consuma más gasolina de lo normal: aplica para todos los vehículos y muchos lo pasan por alto
Algunos vehículos híbridos son enchufables y otros manejan sistemas diferentes para combinar la potencia del motor eléctrico y el motor a combustión.
Algunos vehículos híbridos son enchufables y otros manejan sistemas diferentes para combinar la potencia del motor eléctrico y el motor a combustión. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Con la nueva reforma tributaria, si es aprobada, estos carros pasarían a costar 114′000.000 millones de pesos, un aumento significativo que podría frenar la intención de compra o que frenaría la transición hacia las nuevas tecnologías debido al incremento de los precios.

¿Qué otros incrementos contempla esta reforma tributaria?

En total, serían 40 tópicos relacionados con el IVA que entran en ese primer capítulo, en donde se incrementan tarifas del 5 % al 19 %, a productos como ron, aguardiente, juegos de suerte; aunque no se tocan artículos de la canasta familiar, según confirma el ministro de Hacienda, Germán Ávila.

Según explicó, se le imprimirá progresividad a impuestos de renta y patrimonio, evitando tocar estratos bajos y medios.

No obstante, de manera indirecta, ya muchos expertos estiman que sí habrá efectos a la clase media, con impuestos a otros productos, como por ejemplo el IVA a la gasolina, que le pega al transporte y, por esa vía, a los alimentos.

Desde Fenalco, Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio de los comerciantes, rechazó este proyecto y aseguró que se está optando por un camino equivocado afectando a la gran mayoría de los colombianos.

Contexto: La injusta fotomulta que le pusieron a un 'influencer' en Medellín: ojo si contrata una grúa; ¿qué fue lo que pasó?
Los vehículos híbridos vienen teniendo un incremento sostenido en ventas. | Foto: Guillermo Torres

“Estamos ante una propuesta que busca resolver el desequilibrio fiscal no con eficiencia en el gasto, sino extrayendo aún más recursos de los ciudadanos y del sector productivo. Esto es insostenible y socialmente injusto”, dijo Cabal.

“En lugar de apretarse el cinturón, el Gobierno Petro pretende que sean los colombianos quienes asuman el costo de su mala gestión fiscal”, agregó.

