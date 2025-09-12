Conducir bajo los efectos de la marihuana, tan grave como manejar bajo los efectos del alcohol, según estudios

En octubre de 2023, una tragedia impensable ocurrió en Coleman, Wisconsin: Una niña de 8 meses perdió la vida cuando un conductor, bajo los efectos del cannabis, se saltó una señal de stop y chocó contra otro vehículo.

En febrero de 2025, el conductor se declaró culpable de homicidio vehicular por negligencia y de conducir bajo los efectos de drogas con un pasajero menor de edad, ahora enfrenta hasta 10 años de prisión.

Estas circunstancias prevenibles ponen de relieve una cruda realidad: conducir bajo los efectos de las drogas puede ser tan mortal como conducir bajo los efectos del alcohol, algo que es cada vez más común en Estados Unidos.

En Estados Unidos es cada vez más común que las personas manejen bajo los efectos de la marihuana. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Sin embargo, según publica AP, la respuesta de la ciudadanía y las iniciativas políticas siguen estando rezagadas.

Si bien los mensajes de salud pública en Estados Unidos han enfatizado desde hace tiempo los peligros de conducir bajo los efectos del alcohol, se ha prestado mucha menos atención a los riesgos que plantean otras sustancias, incluso a medida que la conducción bajo los efectos de las drogas se vuelve más generalizada y compleja.

Ya sea que la sustancia sea ilegal, como la metanfetamina, o legal pero aún así perjudicial, como el cannabis, los somníferos sedantes o ciertos medicamentos recetados como las benzodiazepinas y los analgésicos, el resultado es el mismo: juicio deteriorado , reflejos embotados y consecuencias devastadoras en la carretera, según un artículo publicado por The Conversation y recogido por AP.

En 2020, se estima que 12,6 millones de personas mayores de 16 años condujeron tras consumir drogas ilícitas. De ese total, aproximadamente 11,7 millones estaban bajo los efectos del cannabis.

En 2018, unos 2,3 millones de personas en Estados Unidos informaron haber conducido bajo los efectos de drogas ilícitas distintas de la marihuana durante los 12 meses anteriores. A nivel mundial, las encuestas en carretera revelan que entre el 3,9 % y el 20 % de los conductores dieron positivo en las pruebas de drogas.

Si bien el alcohol suele afectar la coordinación y el tiempo de reacción, las drogas presentan un panorama más complejo. El cannabis, por ejemplo, reduce el tiempo de reacción y afecta la percepción espacial. Los opioides pueden causar somnolencia y mareos. Estimulantes como la cocaína o la metanfetamina pueden provocar exceso de confianza y conducción agresiva. Cuando se mezclan drogas con alcohol, los riesgos aumentan drásticamente.

El cannabis, en particular, presenta un desafío único: es la droga ilegal a nivel federal más comúnmente usada en los Estados Unidos, y la percepción pública a menudo minimiza sus riesgos al volante.

Una investigación de la Fundación AAA para la Seguridad Vial revela que más del 80 % de los consumidores de cannabis admiten conducir apenas horas después de consumir la droga, y casi el 20 % cree que su conducción mejoró considerablemente. Diversos estudios han demostrado que los conductores con THC, el principal compuesto psicoactivo del cannabis, en sangre tienen aproximadamente el doble de probabilidades de verse involucrados en un accidente mortal , ya sea como causa o como víctima, en comparación con quienes no han consumido drogas ni alcohol. En el caso del alcohol, con una concentración de alcohol en sangre del 0,08 % , la probabilidad de morir en un accidente automovilístico es aproximadamente 13 veces mayor que la de los conductores sobrios.

Leyes obsoletas

Todos los estados de EE. UU. tienen leyes que prohíben conducir bajo los efectos de las drogas, pero su aplicación varía enormemente.

Algunos estados, como Texas y California, aplican leyes basadas en la discapacidad , que se basan en signos observables de discapacidad. Otros, como Ohio y Wisconsin, aplican leyes específicas que establecen límites para drogas como el THC, por ejemplo, 5 nanogramos por mililitro de sangre.

La aplicación de las normas que prohiben conducir bajo los efectos de la marihuana es casi nula en EE. UU. | Foto: Getty Images

Luego están las leyes de tolerancia cero, en estados como Georgia y Rhode Island, que penalizan a los conductores por tener cualquier rastro de una sustancia controlada mientras están al volante, independientemente de si están bajo los efectos del alcohol en ese momento.

Estas inconsistencias crean zonas grises legales en la interpretación y aplicación de las leyes. Por ejemplo, en Illinois, es un delito conducir con cualquier rastro de una sustancia controlada en el organismo, incluso si no se está bajo los efectos del alcohol, e incluso si la droga fue recetada legalmente. En Arizona, los pacientes de cannabis medicinal no pueden ser condenados únicamente por la presencia de THC , pero la fiscalía aún puede alegar un estado de incapacidad.