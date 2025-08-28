Conozca cómo regirá el pico y placa en Bogotá el viernes, 29 de agosto

Este viernes, 29 de agosto, la medida de pico y placa rige para los carros particulares cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0. En tal sentido, podrán circular sin restricción alguna, los carros con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Para el caso de los automotores particulares, la medida de pico y placa empieza a regir desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m.

Es de destacar que el sábado 30 y domingo 31 de agosto, no aplica la medida de pico y placa en la capital del país.

Así regirá el pico y placa para taxis en la ciudad

El pico y placa en Bogotá para los taxis rige este viernes, 29 de agosto, para los carros con placas terminadas en 3 y 4.

De tal modo, los taxis que tengan placas finalizadas en 1-2-5-6-7-8-9-0 podrán circular en la ciudad, normalmente.

Para los taxis, la medida de pico y placa empieza a regir desde las 5:30 a. m. hasta las 9:00 p. m.

Estos son los vehículos exceptuados de la medida de pico y placa en Bogotá