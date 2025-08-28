Suscribirse

Vehículos

Conozca cómo regirá el pico y placa en Bogotá el viernes, 29 de agosto

Para el caso de los taxis, la medida de pico y placa empieza a regir desde las 5:30 a. m.

Redacción Vehículos
28 de agosto de 2025, 3:37 p. m.
La medida del pico y placa busca mejorar la movilidad en la ciudad.
La medida del pico y placa en Bogotá busca mejorar la movilidad en la ciudad | Foto: Twitter: @Deyaniravilam

Este viernes, 29 de agosto, la medida de pico y placa rige para los carros particulares cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0. En tal sentido, podrán circular sin restricción alguna, los carros con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Para el caso de los automotores particulares, la medida de pico y placa empieza a regir desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m.

Contexto: Conductores, preparados para implosión que desaparecerá icónicos puentes de Bogotá: se vienen nuevos trancones

Es de destacar que el sábado 30 y domingo 31 de agosto, no aplica la medida de pico y placa en la capital del país.

Así regirá el pico y placa para taxis en la ciudad

El pico y placa en Bogotá para los taxis rige este viernes, 29 de agosto, para los carros con placas terminadas en 3 y 4.

De tal modo, los taxis que tengan placas finalizadas en 1-2-5-6-7-8-9-0 podrán circular en la ciudad, normalmente.

Para los taxis, la medida de pico y placa empieza a regir desde las 5:30 a. m. hasta las 9:00 p. m.

Contexto: Cada 13 minutos un vehículo es robado en Colombia: aseguradora da recomendaciones para evitar hurtos

Estos son los vehículos exceptuados de la medida de pico y placa en Bogotá

  • Vehículos eléctricos y de cero emisiones contaminantes.
  • Caravana presidencial.
  • Vehículo de servicio diplomático o consular.
  • Funerarias o agencias mortuorias.
  • Vehículos de organismos de seguridad del Estado.
  • Vehículos de emergencia.
  • Vehículos utilizados para el transporte de personas en condición de discapacidad.
  • Vehículos de empresas de servicios públicos domiciliarios (exclusivamente para mantenimiento y reparación de redes).
  • Vehículos destinados al control del tráfico y grúas.
  • Vehículos de control de emisiones y vertimientos.
  • Motocicletas.
  • Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección.
  • Vehículos de medios de comunicación.
  • Vehículos de autoridades judiciales.
  • Vehículos de transporte escolar.
  • Vehículos destinados a la enseñanza automovilística (tipo automóvil, campero y camioneta).
  • Vehículos híbridos cuya motorización sea por combustión (diésel o gasolina) y funcionen, alternada o simultáneamente, con motor eléctrico.
  • Los vehículos cuyo propietario o locatario haya solicitado voluntariamente el Permiso Especial de Acceso a Área con Restricción Vehicular (pico y placa solidario) y haya aceptado y cumplido todos los términos y condiciones, establecidos por la Secretaría Distrital de Movilidad.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Administración Trump busca imponer un límite de tiempo a estudiantes extranjeros en Estados Unidos: así cambiarían las visas

2. Famosa marca de carros retira más de 355.000 camionetas en EE.UU. por riesgo de accidentes

3. Marco Rubio está negociando sumar a más países para despliegue militar en el Caribe, pero descarta hacerlo con esta nación

4. ¿Se cayó el nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes? Así va el proceso

5. “Regresaba del trabajo y me disparó”: sobreviviente de tiroteo a manos de su ex en Miami-Dade cuenta su milagro

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Pico y placapico y placa en bogotá

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.