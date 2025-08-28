Vehículos
Conozca cómo regirá el pico y placa en Bogotá el viernes, 29 de agosto
Para el caso de los taxis, la medida de pico y placa empieza a regir desde las 5:30 a. m.
Este viernes, 29 de agosto, la medida de pico y placa rige para los carros particulares cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0. En tal sentido, podrán circular sin restricción alguna, los carros con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
Para el caso de los automotores particulares, la medida de pico y placa empieza a regir desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m.
Es de destacar que el sábado 30 y domingo 31 de agosto, no aplica la medida de pico y placa en la capital del país.
Así regirá el pico y placa para taxis en la ciudad
El pico y placa en Bogotá para los taxis rige este viernes, 29 de agosto, para los carros con placas terminadas en 3 y 4.
De tal modo, los taxis que tengan placas finalizadas en 1-2-5-6-7-8-9-0 podrán circular en la ciudad, normalmente.
Para los taxis, la medida de pico y placa empieza a regir desde las 5:30 a. m. hasta las 9:00 p. m.
Estos son los vehículos exceptuados de la medida de pico y placa en Bogotá
- Vehículos eléctricos y de cero emisiones contaminantes.
- Caravana presidencial.
- Vehículo de servicio diplomático o consular.
- Funerarias o agencias mortuorias.
- Vehículos de organismos de seguridad del Estado.
- Vehículos de emergencia.
- Vehículos utilizados para el transporte de personas en condición de discapacidad.
- Vehículos de empresas de servicios públicos domiciliarios (exclusivamente para mantenimiento y reparación de redes).
- Vehículos destinados al control del tráfico y grúas.
- Vehículos de control de emisiones y vertimientos.
- Motocicletas.
- Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección.
- Vehículos de medios de comunicación.
- Vehículos de autoridades judiciales.
- Vehículos de transporte escolar.
- Vehículos destinados a la enseñanza automovilística (tipo automóvil, campero y camioneta).
- Vehículos híbridos cuya motorización sea por combustión (diésel o gasolina) y funcionen, alternada o simultáneamente, con motor eléctrico.
- Los vehículos cuyo propietario o locatario haya solicitado voluntariamente el Permiso Especial de Acceso a Área con Restricción Vehicular (pico y placa solidario) y haya aceptado y cumplido todos los términos y condiciones, establecidos por la Secretaría Distrital de Movilidad.