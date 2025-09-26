Suscribirse

Vehículos

Decálogo para la seguridad de los motociclistas del país en la semana de receso

Por medio de la iniciativa se busca proteger la vida de miles de personas.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

26 de septiembre de 2025, 8:19 p. m.
Decálogo de los motociclistas para su seguridad en la semana de receso
Decálogo de los motociclistas para su seguridad en la semana de receso | Foto: API

Entre el 6 y el 10 de octubre, miles de colombianos se alistan para aprovechar la semana de receso escolar y recorrer el país.

Cada vez más, las motocicletas son protagonistas de este movimiento: no solo por ser un vehículo práctico y económico, sino porque se han convertido en una puerta abierta para descubrir paisajes, conectar con comunidades y dinamizar el turismo en cada región.

Contexto: El accesorio por el que estarían multando e inmovilizando las motos de forma equivocada: ¿qué dice la norma?

De acuerdo con cálculos de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI, durante estos días podrían movilizarse más de 1,1 millones de motociclistas en Colombia. Hoy, con un parque que supera los 13 millones de unidades registradas, la moto es el vehículo con mayor presencia en la movilidad nacional y una gran aliada para el turismo interno.

Infracciones de tránsito cometidas por motocicletas, que afectan la seguridad vial y la convivencia en Cali. Foto Jorge Orozco / El País,
Se busca reducir accidentes durante la semana de receso. | Foto: Jorge Orozco

La Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI, a través de su iniciativa Movemos Colombia y la campaña En moto #ElDestinoEsVolver, invita a los motociclistas a prepararse de manera responsable para que cada viaje sea una experiencia segura e inolvidable. Para lograrlo, entregamos un decálogo sencillo que reúne los aspectos legales, mecánicos y de cultura vial que todo motociclista debe tener en cuenta antes de salir a la ruta.

Contexto: ¿Carros híbridos y eléctricos más baratos? DIAN anunció nuevos beneficios; estas son las condiciones

Decálogo del motociclista viajero en la semana de receso

  • Licencia de conducción al día: no importa si tu motocicleta es pequeña o de alto cilindraje, el Código Nacional de Tránsito exige portar licencia vigente en la categoría que corresponda: A1 o A2.
  • SOAT vigente: el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito no es opcional. Circular sin él implica una sanción y la inmovilización de la motocicleta, pero sobre todo te protege a ti y a terceros ante un siniestro vial.
  • Revisión técnico-mecánica: si tu motocicleta tiene más de dos años desde el registro inicial, debes tener esta revisión al día. No cumplir con ello te hará incurrir en una sanción, aunque lo que realmente importa es certificar que tu vehículo está en condiciones seguras.
En Colombia se tendrán algunas restricciones de transporte durante la semana de receso
En Colombia se tendrán medidas de seguridad para la semana de receso. | Foto: MinTransporte
  • Tarjeta de propiedad (licencia de tránsito): el documento que acredita la titularidad de tu moto debe estar siempre contigo. Las autoridades de tránsito pueden pedírtelo en carretera en cualquier momento.
  • Casco reglamentario y uso correcto: el Código de Tránsito es claro: el casco debe estar abrochado y ajustado, y deben portarlo el piloto y el acompañante. No hacerlo pone en riesgo la vida e integridad de los usuarios de la moto.
  • Luces encendidas siempre: de día y de noche, la norma exige circular con luces bajas encendidas para ser visible, así lo indica el artículo 96 de la ley 769 del Código Nacional de Tránsito, modificado por la Ley 2251 de 2022.
  • Llantas revisadas: no subestimes la importancia del labrado. Unas llantas lisas en carretera mojada son sinónimo de un incidente.
  • Frenos en óptimo estado: antes de salir, prueba que el freno delantero y trasero respondan de inmediato. Un sistema de frenos en buen estado te da la seguridad de reaccionar al instante ante cualquier imprevisto en carretera.
  • Ropa y calzado adecuado: Usa siempre ropa de protección y calzado cerrado que cubra el tobillo, porque en la moto son tu segunda piel y la mejor defensa en caso de caída.
  • Equipajes asegurados: sujeta bien tu equipaje, el cual no debe superar el peso que indica el fabricante en el manual.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Simulacro ante conflictos armados”: Maduro realizará un ejercicio sin precedentes en Venezuela por “amenaza de EE.UU.”

2. Cristiano Ronaldo se acerca a los 1000 goles: video de su más reciente tanto con Al Nassr

3. Importante cadena de Estados Unidos despedirá a casi 1.000 empleados y generó gran polémica entre sus trabajadores

4. Registrador revela la cifra “sin precedentes” de candidatos que quieren aspirar a la Presidencia en 2026

5. ¿Asesino en serie en Houston? Cuatro cadáveres fueron encontrados en los canales de la ciudad

LEER MENOS

Noticias relacionadas

semana de recesoMotosSeguridad

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.