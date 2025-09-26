Decálogo para la seguridad de los motociclistas del país en la semana de receso

Entre el 6 y el 10 de octubre, miles de colombianos se alistan para aprovechar la semana de receso escolar y recorrer el país.

Cada vez más, las motocicletas son protagonistas de este movimiento: no solo por ser un vehículo práctico y económico, sino porque se han convertido en una puerta abierta para descubrir paisajes, conectar con comunidades y dinamizar el turismo en cada región.

De acuerdo con cálculos de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI, durante estos días podrían movilizarse más de 1,1 millones de motociclistas en Colombia. Hoy, con un parque que supera los 13 millones de unidades registradas, la moto es el vehículo con mayor presencia en la movilidad nacional y una gran aliada para el turismo interno.

Se busca reducir accidentes durante la semana de receso. | Foto: Jorge Orozco

La Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI, a través de su iniciativa Movemos Colombia y la campaña En moto #ElDestinoEsVolver, invita a los motociclistas a prepararse de manera responsable para que cada viaje sea una experiencia segura e inolvidable. Para lograrlo, entregamos un decálogo sencillo que reúne los aspectos legales, mecánicos y de cultura vial que todo motociclista debe tener en cuenta antes de salir a la ruta.

Decálogo del motociclista viajero en la semana de receso

Licencia de conducción al día: no importa si tu motocicleta es pequeña o de alto cilindraje, el Código Nacional de Tránsito exige portar licencia vigente en la categoría que corresponda: A1 o A2.

SOAT vigente: el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito no es opcional. Circular sin él implica una sanción y la inmovilización de la motocicleta, pero sobre todo te protege a ti y a terceros ante un siniestro vial.

Revisión técnico-mecánica: si tu motocicleta tiene más de dos años desde el registro inicial, debes tener esta revisión al día. No cumplir con ello te hará incurrir en una sanción, aunque lo que realmente importa es certificar que tu vehículo está en condiciones seguras.

En Colombia se tendrán medidas de seguridad para la semana de receso. | Foto: MinTransporte