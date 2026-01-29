Vehículos

Desde este jueves comienzan cierres y desvíos por concierto en homenaje a Yeison Jiménez en El Campín: conozca las recomendaciones

La zona aledaña al estadio tendrá algunas modificaciones con el fin de facilitar la asistencia masiva y el tráfico fluido por el sector.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

29 de enero de 2026, 5:39 p. m.
Cierres viales en por concierto homenaje a Yeison Jiménez
Cierres viales en por concierto homenaje a Yeison Jiménez Foto: Secretaría de Movilidad

Con el fin de llevar a cabo el concierto ‘Mi promesa tour 2, la revancha’, el cual se desarrollará en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, este sábado 31 de enero de 2026, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó los siguientes cierres viales.

Suben las tarifas de taxis en Bogotá: estos son los nuevos precios de la carrera mínima, el banderazo y recargo al aeropuerto
El público colombiano impulsa un tema de Yeison Jiménez entre los más reproducidos.
El Top 50 de Spotify refleja el fuerte respaldo del público a Yeison Jiménez. Foto: RODRIGO VARELA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP / Spotify

Desde las 10:00 p. m. del 29 de enero hasta la 1:00 p. m. del primero de febrero de 2026, en los siguientes tramos viales:

  • Cierre total de las dos calzadas de la transversal 28 entre la carrera 28 y la av. calle 57, incluido el sendero peatonal del costado occidental; el organizador deberá implementar el carril de acceso y salida controlada para los residentes del costado oriental. El sendero peatonal del costado oriental no se podrá ver afectado.
  • Cierre total de las dos calzadas de la calle 53B bis entre carrera 28 y av. carrera 30 (av. NQS), incluidos los senderos peatonales del costado norte y sur.
  • Cierre total de la calle 57A entre la av. NQS y acceso al parqueadero norte y cierre controlado desde dicho acceso y la diagonal 61C, incluidos los senderos peatonales de los dos costados.
  • Cierre parcial del sendero peatonal oriental de la av. NQS entre calle 53B bis y Calle 57A. La ubicación del vallado perimetral se deberá realizar al costado oriental de la ciclorruta, sin afectarla. El organizador deberá disponer de barreras plásticas (maletines) entrelazadas a borde de vía sobre el sendero peatonal, a fin de desestimular el ascenso y descenso de los asistentes a la actividad sobre la avenida carrera 30 (avenida NQS).
  • Cierre del carril oriental de la calzada oriental de la avenida NQS (avenida carrera 30), entre las calles 53B y 57A; este carril deberá ser canalizado para los ciclistas que transitan por el sector el día del desarrollo de la actividad. Para implementar esta canalización, el organizador deberá disponer de barreras plásticas (maletines) entrelazadas con delineadores tubulares (colombinas) para proteger a los ciclistas.
Desde este 14 de enero aplica el aumento de la tarifa de TransMilenio; esto es lo que debe pagar de pasaje
Fanáticos del cantante de música popular llegaron a las afueras del Estadio El Campín y lamentaron su muerte.
Se espera gran afluencia de público y congestión por el homenaje a Yeison Jiménez. Foto: Semana

Esta implementación se deberá realizar únicamente cuando, por congestión en el sendero peatonal, se requiera direccionar a los ciclistas a la calzada vehicular, acción que deberá ser coordinada con la SDM.

Desvíos autorizados

  • Los usuarios que transitan en sentido sur–norte por la avenida NQS y toman la calle 53B Bis al oriente y la carrera 24 al norte deberán continuar al norte por la avenida NQS, la diagonal 61C al oriente y la avenida carrera 24 al norte, por donde se empalmarán con su recorrido habitual.
  • Los usuarios que transitan en sentido sur–norte por la avenida NQS y toman la calle 53B Bis al oriente y la calle 57 al oriente deberán continuar al norte por la avenida NQS, la diagonal 61C al oriente, la transversal 25 al sur y la calle 57 al oriente, por donde se empalmarán con su recorrido habitual.
  • Los usuarios que transitan en sentido sur–norte por la avenida NQS y toman la calle 57A al oriente deberán continuar al norte por la avenida NQS y la diagonal 61C al oriente, por donde se empalmarán con su recorrido habitual.
  • Los usuarios que transitan en sentido sur–norte por la avenida NQS y toman la calle 53B al oriente podrán tomar la calle 51 al oriente, la carrera 27 al norte, la calle 53 al oriente y/o la calle 53B al oriente, por donde se empalmarán con su recorrido habitual.
  • Los usuarios que transitan en sentido norte–sur por la avenida carrera 24 o la transversal 28 y desean tomar la avenida calle 53 al occidente deberán tomar la transversal 25 al sur, la diagonal 53C al oriente, la carrera 24 al sur y la avenida calle 53 al occidente, por donde se empalmarán con su recorrido habitual.
  • Los usuarios que transitan en sentido oriente–occidente por la avenida calle 57 y toman la transversal 28, la carrera 28 al sur y la avenida calle 53 al occidente, deberán tomar la carrera 21 al sur y la avenida calle 53 al occidente, por donde se empalmarán con su recorrido habitual.

Zonas amarillas autorizadas

Los asistentes a los eventos podrán tomar el servicio de taxis o vehículos especiales en las zonas amarillas que se habilitarán de manera provisional durante la etapa de evacuación, desde las 12:00 a. m. hasta las 3:00 a. m. del 1 de febrero de 2026, las cuales contarán con señal SR-34 en los siguientes puntos:

Costado oriental del Campín:

  • La transversal 28 entre calle 57 y transversal 25
  • La diagonal 61C entre carrera 27 y carrera 24
  • Bahía del coliseo El Campín - diagonal 61C

Acceso a residentes

Solo se verán afectados los predios localizados sobre el costado oriental de la transversal 28, entre la carrera 28 y la avenida calle 57, cuyos residentes podrán transitar hacia sus lugares de residencia a través del carril lento de la calzada oriental de la transversal 28.

El incremento que entra en vigencia es de $350 pesos.
Se recomienda llegar al evento en transporte público. Foto: TransMilenio

Recomendaciones

  • Se recomienda llegar al evento preferiblemente en SITP o Transmilenio. Se sugiere evitar el uso del vehículo particular.
  • Se informa que no se autorizan detenciones de vehículos sobre la NQS frente al estadio; las zonas de ascenso y descenso de pasajeros serán las demarcadas como paraderos de SITP y transporte público en la operación habitual del sistema.
  • Programar los desplazamientos el 31 de enero de 2026 en los sectores afectados por el desarrollo del evento.
  • Seguir las indicaciones de la Policía de Tránsito, del personal de la organización y del personal de la SDM en las vías afectadas, con el fin de minimizar el impacto que el evento pueda ocasionar.
  • Atender la señalización que la organización del evento dispondrá para informar los cierres y desvíos viales.
  • Hacer uso de modos de transporte no motorizados como la bicicleta y a pie, así como del transporte público.

