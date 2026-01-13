Desde este 14 de enero aplica el aumento de la tarifa de TransMilenio; esto es lo que debe pagar de pasaje

El valor del pasaje para los servicios troncales de TransMilenio, TransMiZonal y TransMiCable del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) de Bogotá cambiará a partir de este miércoles, 14 de enero de 2026.

La nueva tarifa representa un ajuste del 10,9 %, inferior a la variación del salario mínimo que fue del 23, % para este año y a los principales indicadores de costos del Sistema.

El incremento que entra en vigencia es de $350 pesos, es decir, el valor a pagar por un pasaje para los servicios troncales quedó fijado en $3.550.

La Alcaldía de Bogotá argumentó que este aumento “se implementa garantizando la continuidad y el fortalecimiento de los subsidios al transporte para más de 600.000 personas y que además permitirá sumar nuevas personas beneficiarias en condiciones de exclusión extrema”.

Según la administración distrital, el ajuste propuesto contribuye a mitigar y reducir la presión sobre el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) explicando tres aspectos importantes:

Garantizar la continuidad de la operación del SITP para el 2026.

Reducir la presión fiscal sobre el FET.

Mantener los procesos de transición tecnológica hacia flotas de cero y bajas emisiones.

“De no realizarse el ajuste, podrían presentarse afectaciones en la calidad del servicio, como menor oferta, intervalos más largos y reducción en la confiabilidad del SITP”, dice la Alcaldía.

El aumento será del 10,6 por ciento y corresponde al impacto por el incremento del salario mínimo decretado por el gobierno Petro. Foto: Alcaldía de Bogotá - API

Mientras que el valor de TransMiPass, que es un esquema que requiere de una tarjeta diferente a la tradicional tarjeta TuLlave, la cual es personalizada y monitoreada por el Sistema, se mantendrá al igual que a 2025.

Este mecanismo funciona como un sistema de precarga de 65 pasos para uso personal e intransferible, con hasta máximo 6 pasos o ingresos por día, pagando $160.000.

“Antes el usuario de TransMiPass se ahorraba $739 por pasaje, ahora, ahorrará hasta $1.089 por pasaje, ya que la tarifa del paquete de abonos de $160.000, se mantiene”, puntualiza la administración.