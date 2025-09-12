El prototipo todoterreno de Kia que se robó las miradas en los Red Dot Award: Design Concept 2025

Kia recibió cinco galardones en los Red Dot Award: Design Concept 2025 gracias a la máxima distinción “Best of the Best” entregada al prototipo PV5 WKNDR y a los reconocimientos recibidos en la categoría Autos y Motocicletas para los modelos PV1, PV5, PV7 y EV2.

“Ganar cinco premios Red Dot Design Concept, incluyendo el premio Best of the Best, es un orgullo para todos en Kia”, declaró Karim Habib, vicepresidente ejecutivo y director de Diseño Global de Kia.

“Ser reconocidos por uno de los concursos de diseño más importantes del mundo es un logro maravilloso y refleja la innovación y la dedicación que invertimos en cada modelo que diseñamos. Nos esforzaremos por aprovechar este impulso para dar forma al futuro de la movilidad sostenible y accesible”, agregó.

La firma surcoreana fue una de las más galardonadas en estos premios | Foto: Kia

Kia PV5 WKNDR Concept, un prototipo todoterreno

El prototipo Kia PV5 WKNDR es una furgoneta eléctrica de aventura basada en la Platform Beyond Vehicle (PBV) (PBV), presentada por primera vez en el SEMA Showcase de 2024.

Diseñada para una transición fluida entre las calles urbanas y los terrenos accidentados, ofrece una nueva y audaz solución para un estilo de vida sostenible.

Las mejoras todoterreno y un innovador sistema de almacenamiento externo, que puede configurarse como cocina móvil, hacen del PV5 WKNDR Concept un vehículo bastante llamativo que cuenta con un interior modular, altamente personalizable, que también se adapta fácilmente para maximizar el espacio y la funcionalidad.

La energía autosuficiente se genera a través de paneles solares integrados y una turbina hidráulica, mientras que un sistema de rieles interior mantiene el equipo organizado y accesible, lo que representa el compromiso de Kia con la innovación práctica.

Los prototipos PV1, PV5, PV7 y EV2 fueron reconocidos como ganadores en la categoría de Autos y Motocicletas . | Foto: KIA

Además del concepto PV5 WKNDR, otros cuatro modelos de Kia recibieron premios Red Dot en reconocimiento a sus diseños vanguardistas y centrados en el usuario.

El Concept PV1 es un PBV ultracompacto que encarna el enfoque innovador de Kia para las entregas urbanas de última milla. Con su perfil estilizado, sus capacidades de conducción autónoma y su interior intuitivamente personalizable, está diseñado específicamente para circular por entornos urbanos densos.

El PV5, ya disponible en algunos mercados, es un PBV de tamaño mediano diseñado tanto para logística como para transporte de pasajeros. Ofrece una amplia gama de distribuciones interiores flexibles, incluyendo un concepto de espacio de trabajo tipo “Escritorio del Conductor” y configuraciones de asientos personalizables para adaptarse a diversas necesidades.

El Concept EV2 es un SUV eléctrico compacto del segmento B | Foto: KIA

El Concept PV7, por su parte, cuenta con el mayor espacio de carga de la línea PBV de Kia. Además, ofrece un interior espacioso y plano, una distribución de oficina móvil y soluciones avanzadas de almacenamiento integrado , lo que lo hace ideal para todos, desde pequeños negocios hasta grandes empresas de logística y distribución.

Finalmente, el Concept EV2 es un SUV eléctrico compacto del segmento B que combina proporciones robustas y versátiles con tecnología EV avanzada. Su diseño sin pilares y su interior configurable le permiten adaptarse a la perfección a una amplia gama de estilos de vida.