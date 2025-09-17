Evite multas: horarios y rotación del pico y placa en Bogotá este jueves, 18 de septiembre

Este jueves, 18 de septiembre, la medida de pico y placa rige para los carros particulares cuyas placas finalicen en 1, 2, 3, 4 y 5.

Entre tanto, las placas de los automotores que terminen en 6, 7, 8, 9 y 0 podrán circular por las vías de la ciudad.

Los conductores deben tener en cuenta que la medida de pico y placa rige de lunes a viernes, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.

Así rige la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares

Viernes 19 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Sábado 20 de septiembre: no aplica la medida de pico y placa.

no aplica la medida de pico y placa. Domingo 21 de septiembre: no aplica la medida de pico y placa.

no aplica la medida de pico y placa. Lunes 22 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Martes 23 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Miércoles 24 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Jueves 25 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Viernes 26 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Sábado 27 de septiembre: no aplica la medida de pico y placa.

no aplica la medida de pico y placa. Domingo 28 de septiembre: no aplica la medida de pico y placa.

no aplica la medida de pico y placa. Lunes 29 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Martes 30 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Pico y placa para taxis en Bogotá

El pico y placa para los taxis rige este jueves, 18 de septiembre, para los automotores cuyas placas terminen en 7 y 8.

Entre tanto, los ‘amarillos’ que tengan placas finalizadas en 1-2-3-4-5-6-9-0 podrán transitar libremente.

Para los taxis, el pico y placa rige de lunes a sábado de 5:30 a. m. a 9:00 p. m. y no les aplica los domingos, ni festivos.

El pico y placa para los taxis en lo que resta de septiembre