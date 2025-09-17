VEHÍCULOS
Evite multas: horarios y rotación del pico y placa en Bogotá este jueves, 18 de septiembre
Para carros particulares, la medida de pico y placa rige de lunes a viernes.
Este jueves, 18 de septiembre, la medida de pico y placa rige para los carros particulares cuyas placas finalicen en 1, 2, 3, 4 y 5.
Entre tanto, las placas de los automotores que terminen en 6, 7, 8, 9 y 0 podrán circular por las vías de la ciudad.
Los conductores deben tener en cuenta que la medida de pico y placa rige de lunes a viernes, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.
Así rige la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares
- Viernes 19 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Sábado 20 de septiembre: no aplica la medida de pico y placa.
- Domingo 21 de septiembre: no aplica la medida de pico y placa.
- Lunes 22 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Martes 23 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Miércoles 24 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Jueves 25 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Viernes 26 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Sábado 27 de septiembre: no aplica la medida de pico y placa.
- Domingo 28 de septiembre: no aplica la medida de pico y placa.
- Lunes 29 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Martes 30 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
Pico y placa para taxis en Bogotá
El pico y placa para los taxis rige este jueves, 18 de septiembre, para los automotores cuyas placas terminen en 7 y 8.
Entre tanto, los ‘amarillos’ que tengan placas finalizadas en 1-2-3-4-5-6-9-0 podrán transitar libremente.
Para los taxis, el pico y placa rige de lunes a sábado de 5:30 a. m. a 9:00 p. m. y no les aplica los domingos, ni festivos.
El pico y placa para los taxis en lo que resta de septiembre
- Viernes 19 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-7-8.
- Sábado 20 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3-4-5-6-7-8-9-0.
- Domingo 21 de septiembre: no aplica la medida de pico y placa.
- Lunes 22 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-5-6-7-8-9-0.
- Martes 23 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-7-8-9-0.
- Miércoles 24 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-9-0.
- Jueves 25 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-7-8.
- Viernes 26 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3-4-5-6-7-8-9-0.
- Sábado 27 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-5-6-7-8-9-0.
- Domingo 28 de septiembre: no aplica la medida de pico y placa.
- Lunes 29 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-7-8-9-0.
- Martes 30 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-9-0.