Honda realizará poderoso movimiento en Estados Unidos; se suma a otros reconocidos fabricantes de autos

Honda anunció este 11 de noviembre, una inversión prevista de 9,658 millones de dólares para modernizar su planta de fabricación en Carolina del Norte (NCM), lo que permitirá a los empleados fabricar internamente piezas esenciales para vehículos todoterreno (ATV), como guardabarros traseros y delanteros, cubiertas laterales, tapas de cajas de herramientas y otros componentes utilizados en el ensamblaje de estos vehículos.

Honda continúa con sus planes de modernización de su planta en Carolina del Norte. | Foto: Tomada de hondanews.com

La inversión de Honda incorporará nuevos equipos, creará 18 nuevos puestos de trabajo y ofrecerá oportunidades de formación y capacitación para los empleados durante los próximos cinco años.

“Al dotar a Honda North Carolina Manufacturing de nuevas e importantes capacidades para fabricar piezas clave para nuestros productos aquí mismo, en nuestras instalaciones, podemos seguir expandiendo nuestro negocio de vehículos todoterreno en Carolina del Norte", declaró Lynne Hedrick, responsable de la planta de NCM.

Los esfuerzos de modernización buscarán mejorar la flexibilidad de la producción y reducir los costos operativos mediante la optimización del espacio disponible. En consonancia con la misión global de Honda de reducir su impacto ambiental, el proyecto también incluye la implementación de una solución de recirculación de recursos con una nueva peletizadora de plástico para reutilizar los desechos y minimizar los residuos de producción. Además, las mejoras propuestas incorporarán nuevos equipos que utilizan electricidad para reducir la huella de carbono de la planta.

“Nos entusiasma ver el continuo crecimiento e innovación de empresas cuyo legado está firmemente arraigado en el condado de Alamance”, declaró Ryan Moffitt, presidente de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Alamance para 2025.

e Honda inició operaciones en Estados Unidos con American Honda Motor Co., Inc. en 1959. | Foto: Getty Images

“Honda North Carolina Manufacturing es un excelente ejemplo de inversión local que impulsa el futuro empresarial de nuestra comunidad", agregó el ejecutivo.

Desde su fundación en Swepsonville en 1984, NCM ha crecido desde la fabricación de cortadoras de césped Honda hasta convertirse en la planta exclusiva de Honda para la producción de vehículos todo terreno (ATV) en Norteamérica.

En 2023, NCM incorporó los ATV a su línea de producción, inaugurando una nueva era en el sector de los deportes motorizados en esta planta con larga trayectoria en la fabricación de equipos motorizados. Esta última inversión representa el paso más reciente de Honda para fortalecer el futuro de la manufactura avanzada en Carolina del Norte, consolidando aún más a la región como un centro de innovación y excelencia en la producción de vehículos para deportes motorizados.

Honda North Carolina Manufacturing (NCM) inició su producción en 1984 y hoy es la planta de producción exclusiva de todos los modelos de vehículos todo terreno (ATV) Honda en Norteamérica, incluyendo la serie FourTrax y los modelos deportivos TRX. NCM continúa fabricando equipos motorizados para exteriores para uso comercial y residencial, incluyendo sopladores de nieve, utilizando componentes nacionales e importados.

Cabe señalar que Honda inició operaciones en Estados Unidos con American Honda Motor Co., Inc. en 1959. Hoy en día, la firma japonesa emplea a más de 30.000 asociados en Estados Unidos dedicados al desarrollo, fabricación, ventas y servicio de automóviles Honda y Acura, equipos de energía Honda, productos de deportes motorizados Honda y el jet ligero avanzado HondaJet.

En 2024, casi el 64 % de todos los vehículos Honda y Acura vendidos en el país se fabricaron en Estados Unidos. | Foto: NurPhoto via Getty Images