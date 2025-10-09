Horarios y rotación del pico y placa en Bogotá, el viernes 10 de octubre

Este viernes, 10 de octubre, la restricción de pico y placa en Bogotá aplicará a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5.

De tal modo, los automóviles con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0 podrán circular sin restricciones.

Es de recordar que la restricción para carros particulares en la ciudad empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.

El pico y placa para los vehículos particulares en lo que resta de octubre

Sábado 11 de octubre: no aplica la medida de pico y placa.

Domingo 12 de octubre: no aplica la medida de pico y placa.

Lunes festivo 13 de octubre: aplica la medida de pico y placa regional de ingreso a Bogotá.

Martes 14 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 15 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Jueves 16 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 17 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Sábado 18 de octubre: no aplica la medida de pico y placa.

Domingo 19 de octubre: no aplica la medida de pico y placa.

Lunes 20 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Martes 21 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Miércoles 22 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 23 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Viernes 24 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 25 de octubre: no aplica la medida de pico y placa.

Domingo 26 de octubre: no aplica la medida pico y placa.

Lunes 27 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Martes 28 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 29 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Jueves 30 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 31 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Restricción para taxis

Entre tanto, para los taxis, el viernes 10 de octubre, el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine 5 y 6.

En el caso de los taxis, la medida empieza a regir de 5:30 a. m. a 9 p. m.

El pico y placa para los taxis en lo que resta de octubre: