Kia reveló las primeras pistas del nuevo Telluride: ¿habrá cambio del cielo a la tierra para el modelo 2027?

Kia reveló las primeras imágenes teaser del nuevo SUV Telluride 2027 antes de su debut mundial en el próximo Salón del Automóvil de Los Ángeles.

Es poco lo que se ha podido conocer de la versión 2027 de la KIA Telluride. | Foto: KIA / API

El 20 de noviembre, Kia América presentará uno de los vehículos más esperados del año y la segunda generación de uno de los autos más exitosos de la marca en su historia.

Firmemente arraigado en el lenguaje de formas Opposites United de Kia, que abarca los contrastes entre la naturaleza y la humanidad, las imágenes de adelanto insinúan una silueta erguida y de hombros cuadrados, enmarcada por delgadas luces LED verticales bañadas en rojo y ámbar.

“Inspirado en el pueblo homónimo de Colorado, los pliegues triangulares de marcado diseño en los guardabarros se asemejan a las facetas cinceladas de un diamante y capturan la esencia de las imponentes Montañas Rocosas”, indicó la marca.

Este nuevo diseño cuenta con un capó amplio con líneas limpias y rectas que de entrada le permiten tener una presencia imponente.

En la parte trasera, la línea de cintura se eleva sutilmente para intersectar el pilar D, que se inclina hacia adelante, sugiriendo movimiento incluso cuando el vehículo está detenido.

Las inserciones negras en la parte superior del pilar hacen que la línea plana del techo parezca flotar sobre las ventanillas. Las amplias superficies de los guardabarros le otorgan al vehículo una presencia imponente y firme, mientras que los contornos fluidos de la carrocería le dan una forma elegante al perfil lateral.

La KIA Telluride 2025 impulsó la estrategia de la firma en Estados Unidos. | Foto: KIA / API

De prototipo a realidad

De impactante prototipo a aclamado vehículo de producción, el SUV Telluride ha sido protagonista de la transformación total de la marca durante casi una década.

Siendo el primer Kia diseñado específicamente para EE. UU., el Telluride se erige como el único SUV en obtener los premios Auto Mundial del Año, Vehículo Utilitario Norteamericano del Año, SUV del Año de MotorTrend y los 10 Mejores de Car and Driver en el mismo año (2020).

La primera generación del Telluride transformó radicalmente la opinión de la crítica y los consumidores sobre Kia, y reorientó la trayectoria de la firma surcoreana.

Su venta ha venido aumentando cada año desde que el modelo llegó a los concesionarios en 2019 y se convirtió rápidamente en uno de los SUV de tres filas para ocho pasajeros más demandados y galardonados en EE. UU. En 2025, tanto el vehículo como Kia America van camino de alcanzar sus mejores ventas anuales en 2025.

“El Telluride marcó la llegada de Kia a la élite mundial de fabricantes de automóviles como el vehículo insignia más excepcional, símbolo de innovación y desafío, a la vez que asequible y atractivo”, declaró SeungKyu Yoon, presidente y director ejecutivo de Kia North America y Kia America.

La versión 2025 Telluride le ha significado a la marca importantes registros en ventas en el mercado norteamericano. | Foto: KIA / API

“La preferencia y la demanda del Telluride por parte de los clientes ha crecido año tras año, y mientras nos preparamos para despedirnos de la generación actual, es imposible sobreestimar su impacto duradero en Kia en Estados Unidos”, agregó