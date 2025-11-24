VEHÍCULOS
Los carros que tienen pico y placa en Bogotá, el martes 25 de noviembre
Conductor que incumpla la medida, deberá pagar una costosa multa.
Este martes, 25 de noviembre, la restricción de pico y placa en Bogotá aplicará a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0.
De tal modo, los automóviles con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5 podrán circular sin restricciones.
Es de recordar que la restricción para carros particulares en la ciudad empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.
El pico y placa para los vehículos particulares en lo que resta de noviembre
- Miércoles 26 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Jueves 27 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Viernes 28 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Sábado 29 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.
- Domingo 30 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.
Restricción para taxis
Entre tanto, para los taxis, el martes 25 de noviembre, el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine en 3 y 4.
De tal modo, pueden circular los taxis con placas terminadas en 1-2-5-6-7-8-9-0.
En el caso de los taxis, la medida empieza a regir de 5:30 a. m. a 9 p. m.
El pico y placa para los taxis en lo que resta de noviembre
- Miércoles 26 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-7-8-9-0
- Jueves 27 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-9-0
- Viernes 28 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-7-8
- Sábado 29 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3-4-5-6-7-8-9-0
- Domingo 30 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.