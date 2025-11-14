CONFIDENCIALES
Concejal Daniel Briceño no titubeó en decir qué hay detrás de medida del pico y placa anunciada por el alcalde Galán
La Alcaldía de Bogotá hizo importantes anuncios esta mañana de viernes, 14 de noviembre.
Este viernes, 14 de noviembre, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que, a partir del 2026, vehículos que no estén matriculados en la capital del país, tendrán pico y placa los sábados cada quince días.
Desde la Alcaldía de Galán también se anunció que el pico y placa solidario tendrá un ajuste en la ciudad y tiene que ver con que los carros que no estén matriculados en Bogotá, ya no pagarán un 20 % adicional, sino un 50 % más.
Tras lo más recientes anuncios del mandatario de los capitalinos, quien se pronunció al respecto fue el concejal Daniel Briceño. El cabildante no titubeó en decir a través de un mensaje en X, qué hay supuestamente detrás de lo ordenado por Galán.
“La medida de poner pico y placa los sábados para los carros matriculados fuera de Bogotá solo tiene el objetivo de recaudar más plata a costa del ciudadano. Como le hundimos la tributaria a Galán, ahora busca desesperadamente recaudar más, para alimentar la politiquería”, dijo puntualmente Briceño a través de su cuenta en X.