Concejal Daniel Briceño no titubeó en decir qué hay detrás de medida del pico y placa anunciada por el alcalde Galán

Este viernes, 14 de noviembre, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que, a partir del 2026, vehículos que no estén matriculados en la capital del país, tendrán pico y placa los sábados cada quince días.

Desde la Alcaldía de Galán también se anunció que el pico y placa solidario tendrá un ajuste en la ciudad y tiene que ver con que los carros que no estén matriculados en Bogotá, ya no pagarán un 20 % adicional, sino un 50 % más.

Tras lo más recientes anuncios del mandatario de los capitalinos, quien se pronunció al respecto fue el concejal Daniel Briceño. El cabildante no titubeó en decir a través de un mensaje en X, qué hay supuestamente detrás de lo ordenado por Galán.