Suscribirse

CONFIDENCIALES

Daniel Briceño le vuelve a decir unas cuantas cosas al alcalde Galán por el nuevo pico y placa en Bogotá: “Con tanto desespero”

El concejal de Bogotá fue directo contra el mandatario de los capitalinos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Confidenciales
19 de noviembre de 2025, 6:10 p. m.
Alcalde Carlos Fernando Galán y el concejal Daniel Briceño
De izquierda a derecha: el alcalde Carlos Fernando Galán y el concejal Daniel Briceño. | Foto: SEMANA

Daniel Briceño, concejal de Bogotá, se volvió a pronunciar contra el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, luego de que este, la semana pasada, anunciara que desde el próximo año, vehículos que no estén matriculados en la ciudad, tendrán pico y placa los sábados cada quince días.

Tras lo anterior, el cabildante ya había indicado a través de su cuenta en X: “La medida de poner pico y placa los sábados para los carros matriculados fuera de Bogotá solo tiene el objetivo de recaudar más plata a costa del ciudadano. Como le hundimos la tributaria a Galán, ahora busca desesperadamente recaudar más, para alimentar la politiquería”.

Contexto: Estos son los carros que se salvan del pico y placa para los sábados, ordenado por el alcalde Carlos Fernando Galán

Ahora, Briceño se volvió a despachar contra el mandatario de los capitalinos. Afirmó que detrás del reciente anuncio de Galán hay “politiquería”.

“Vuelvo y lo repito: La plata que con tanto desespero está buscando el alcalde Galán a través de la imposición de pico y placa a los carros registrados por fuera de la ciudad, está en manos de los políticos a los que Galán les entregó las alcaldías locales. Politiquería”, dijo puntualmente Briceño en X, esta mañana de miércoles 19 de noviembre.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así fue la violencia física a la que habría sido sometida Ximena Bustamante, expareja del abogado Miguel Ángel del Río

2. ¿Mano derecha de Petro censuró información que expone a Verónica Alcocer y supuestos lujos? Casa de Nariño responde

3. Mamdani vs. el Jardín de la Calle Elizabeth: la batalla que divide a Nueva York entre concreto y comunidad

4. Disidentes de Farc salieron con megáfono a anunciar ataque en Cauca; Policía hizo angustiante llamado en audio: “Nos van a matar”

5. Defensa de Diego Cadena dice tener “pruebas” que comprometerían a narcochofer en supuesto complot contra Del Río y Cepeda

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Daniel Briceñopico y placa en bogotáCarlos Fernando Galán

Noticias Destacadas

Alcalde Carlos Fernando Galán y el concejal Daniel Briceño

Daniel Briceño le vuelve a decir unas cuantas cosas al alcalde Galán por el nuevo pico y placa en Bogotá: “Con tanto desespero”

Redacción Confidenciales
Juan Pablo Calvás lanzó su libro 'Nos dieron gato por liebre'.

‘Nos dieron gato por liebre’, el nuevo libro de Juan Pablo Calvás que explora las contradicciones del presidente Gustavo Petro

Redacción Semana
Juan Fernando Cristo oficializó su candidatura.

Juan Fernando Cristo oficializó su candidatura: “Colombia no está para improvisaciones, populismos ni autoritarismo”

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.