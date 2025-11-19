Daniel Briceño le vuelve a decir unas cuantas cosas al alcalde Galán por el nuevo pico y placa en Bogotá: “Con tanto desespero”

Daniel Briceño, concejal de Bogotá, se volvió a pronunciar contra el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, luego de que este, la semana pasada, anunciara que desde el próximo año, vehículos que no estén matriculados en la ciudad, tendrán pico y placa los sábados cada quince días.

Tras lo anterior, el cabildante ya había indicado a través de su cuenta en X: “La medida de poner pico y placa los sábados para los carros matriculados fuera de Bogotá solo tiene el objetivo de recaudar más plata a costa del ciudadano. Como le hundimos la tributaria a Galán, ahora busca desesperadamente recaudar más, para alimentar la politiquería”.

Ahora, Briceño se volvió a despachar contra el mandatario de los capitalinos. Afirmó que detrás del reciente anuncio de Galán hay “politiquería”.