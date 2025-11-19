CONFIDENCIALES
Daniel Briceño le vuelve a decir unas cuantas cosas al alcalde Galán por el nuevo pico y placa en Bogotá: “Con tanto desespero”
El concejal de Bogotá fue directo contra el mandatario de los capitalinos.
Daniel Briceño, concejal de Bogotá, se volvió a pronunciar contra el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, luego de que este, la semana pasada, anunciara que desde el próximo año, vehículos que no estén matriculados en la ciudad, tendrán pico y placa los sábados cada quince días.
Tras lo anterior, el cabildante ya había indicado a través de su cuenta en X: “La medida de poner pico y placa los sábados para los carros matriculados fuera de Bogotá solo tiene el objetivo de recaudar más plata a costa del ciudadano. Como le hundimos la tributaria a Galán, ahora busca desesperadamente recaudar más, para alimentar la politiquería”.
Ahora, Briceño se volvió a despachar contra el mandatario de los capitalinos. Afirmó que detrás del reciente anuncio de Galán hay “politiquería”.
“Vuelvo y lo repito: La plata que con tanto desespero está buscando el alcalde Galán a través de la imposición de pico y placa a los carros registrados por fuera de la ciudad, está en manos de los políticos a los que Galán les entregó las alcaldías locales. Politiquería”, dijo puntualmente Briceño en X, esta mañana de miércoles 19 de noviembre.