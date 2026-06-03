Registraduría reactiva servicios de identificación y registro civil en todo el país

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que a partir de hoy, 3 de junio, las sedes de todo el territorio nacional vuelven a operar con normalidad en su horario habitual de atención al público, que va de 8 de la mañana a 4 de la tarde.

Esto debido a que durante los días previos a la jornada electoral del 31 de mayo, la entidad suspendió temporalmente varios servicios relacionados con registro civil e identificación.

En un comunicado informaron que la suspensión temporal buscó garantizar que el proceso electoral se desarrollara con normalidad y con las garantías administrativas necesarias.

Además de la entrega de cédulas, en las sedes de la Registraduría Nacional del Estado Civil los ciudadanos también podrán realizar otros trámites como expedición de duplicados de cédula, registros civiles de nacimiento, matrimonio o defunción, así como procesos de identificación.