Los chinos se lucen hasta con los trancones: congestión de 36 horas dejó espectaculares fotos aéreas, ¿qué la causó?

Las imágenes aéreas dejaron ver la magnitud del enorme trancón que se extendió por varios días.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

10 de octubre de 2025, 4:58 p. m.
La semana de vacaciones para celebrar el Día Nacional de China, produjo más de un millón de viajes por carretera.
La Semana Dorada dejó postales como estas, en las que se ve la magnitud del trancón de regreso a los lugares de residencia. | Foto: China News Service via Getty Ima

Si en ciudades como Bogotá, Cali o Barranquilla se quejan por la congestión vehicular en horas pico o durante fechas especiales, seguramente las imágenes que llegan desde China sorprenderán a más de uno.

Las autoridades chinas indicaron que fortalecerán las vías férreas para próximas fechas de vacaciones. | Foto: VCG via Getty Images

En las últimas horas, se han hecho virales fotografías y videos de un atasco de grandes magnitudes en el gigante asiático, producto del regreso de millones de habitantes que disfrutaron algunos días de descanso con motivo de la llamada ‘súpersemana dorada’, periodo de vacaciones en ese país.

Las imágenes son realmente asombrosas y dejan ver la magnitud de la congestión, producto de la movilización de miles de carros por una de sus principales vías.

Si bien desde el aire y a simple vista se podía observar un gran espectáculo de luces, ya en tierra las cosas no parecían ser tan agradables, pues los conductores tuvieron que pasar varias horas en sus vehículos avanzando a velocidades muy lentas.

Según las cifras entregadas por el ministerio de transporte chino, durante la semana del 1.º al 8 de octubre se realizaron 1.240 millones de viajes, lo que produjo una alta presencia de vehículos en las vías de forma simultánea y trancones de hasta 36 horas.

Los cálculos estiman que 60 millones de vehículos se movilizaron durante el pasado fin de semana, lo que terminó por saturar la amplia infraestructura vial con la que cuentan en este país.

Ante la congestión, las autoridades y medios locales utilizaron drones para captar la magnitud del embotellamiento y lograron espectaculares imágenes que dejaban ver interminables filas de carros en perfecta sincronía.

¿Por qué se produjo el gigantesco trancón en China?

China es uno de los países más poblados y grandes del mundo y, por ende, cualquier actividad nacional o periodo de descanso significa una masiva participación de sus habitantes e innumerables viajes por carretera.

Las autoridades chinas señalaron que la congestión obedece al número de vehículos y no a ningún accidente grave en las vías. | Foto: AFP via Getty Images

Justamente, en el fin de semana que pasó y del que se conocen imágenes, se celebró la Semana Dorada, periodo vacacional que conmemora el Día Nacional de China y en el que se acostumbra a viajar por carretera.

Aunque hubo millones de viajes, este año esto coincidió con una fuerte temporada de lluvias y con los trabajos de mantenimiento de la autopista G4 Beijing-Hong Kong-Macao, una de las más transitadas de China.

Este poderoso coctel desencadenó en una congestión en la que los vehículos solo avanzaban escasos metros por hora, lo que provocó que algunos conductores o pasajeros se bajaran de sus carros para caminar y dormir sobre el asfalto.

Se calcula que 60 millones de vehículos utilizaron las carreteras en China durante el periodo vacacional. | Foto: AFP via Getty Images

Como era de esperarse, las autoridades tomaron acciones y recomendaron a los viajeros planear sus viajes de forma escalonada para evitar las aglomeraciones; así mismo, señalaron que se dará prioridad al transporte férreo durante las épocas de vacaciones y a la utilización de mejores sistemas para la gestión vehicular.

Por último, los organismos de emergencia indicaron que, pese a la alta cantidad de vehículos que circularon por las vías, no se presentaron accidentes graves, pero sí hubo bastantes casos de agotamiento y deshidratación de viajeros.

