La razón por la que se presentan trancones sin que haya obras, semáforos o accidentes; experto da la clave para evitarlos

Un estudio dejó claro cuál es la mejor forma de conducir para evitar la congestión.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

10 de octubre de 2025, 12:31 p. m.
Los conductores bogotanos manifestaron sufrir de estrés debido a los trancones.
La congestión en la movilidad es una de las principales causas de estrés de carretera. | Foto: Getty Images

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del planeta; los más de 500 frentes de obra que se encuentran abiertos y el proceso de renovación que vive la capital ha hecho de la movilidad en la capital sea altamente complicada.

Contexto: Ciudad colombiana, la más lenta del mundo, según estudio; conductores gastan 35 minutos para recorrer solo 10 kilómetros
La tecnología desarrollada permite agregar o quitar un carril según la necesidad del tráfico.
Los trancones muchas veces se dan sin ni siquiera un trancón, un accidente o un semáforo. | Foto: Getty Images

Y aunque pareciera haber una explicación lógica para los largos y densos trancones en Bogotá, en ocasiones, en vías donde ni siquiera hay intervenciones, semáforos o accidentes los carros se detienen y se forman largas filas de vehículos sin una razón aparente.

Este fenómeno no es propio de Bogotá y es común en las grandes capitales del mundo, en especial en ocasiones particulares como Semana Santa, fiestas de fin de año o temporadas de vacaciones.

Aunque no se entiende por qué sucede esto, algunos expertos han encontrado una explicación técnica que resulta ser más compleja de lo que parece. Y no, no siempre se debe al volumen de vehículos: a veces los atascos aparecen de la nada, provocados por una reacción en cadena entre conductores.

Uno de los análisis más recientes al respecto ha sido desarrollado por la Universidad de Zaragoza en colaboración con la empresa de movilidad Alsa.

Sus conclusiones, publicadas en el Boletín Diario Informativo de Unizar, se enmarcan dentro del programa WaveDriving Course, un curso de formación a conductores de autobús sobre conducción armónica que propone un enfoque innovador para evitar la congestión mediante pequeños cambios en la manera de conducir.

Contexto: La ciudad fantasma que ahora es el paraíso para las pruebas de carros autónomos: revivió gracias a la industria automotriz
Trancón en vía Bogotá-Girardot.
Trancón en vía Bogotá-Girardot. | Foto: X @Franchesca_2021

“Retenciones fantasma”: cuando los trancones se dan sin causa aparente

El curso parte de una pregunta tan sencilla como importante: ¿por qué se producen los atascos? Según los responsables del programa, el profesor Antonio Lucas-Alba y el experto en movilidad Óscar M. Melchor, la causa muchas veces no está en un accidente o una señal de Pare, sino en el propio comportamiento de los conductores.

Cuando la densidad de coches en carretera es alta -por ejemplo, en hora pico o durante una la famosa operación éxodo (puente de reyes o vacaciones de Semana Santa), cualquier mínima perturbación (una frenada brusca, una curva, una distracción) se propaga hacia atrás como una onda. Es lo que se conoce como atasco fantasma, porque no tiene una causa visible.

¿Vale la pena manejar pensando solo en mantener la distancia de seguridad?

Según Antonio Lucas-Alba, “la mayoría de los conductores están entrenados para mantener la distancia de seguridad, pero este hábito, en situaciones de tráfico denso, provoca un efecto dominó de frenadas que genera congestión”.

Esto ocurre porque mantener una distancia constante hace que los coches reaccionen uno tras otro ante cualquier pequeña variación de velocidad del vehículo que va delante, lo que crea oscilaciones en el flujo de tráfico.

Contexto: Fecha y hora para implosión de los icónicos puentes de las Américas y de la Calle 13 en Bogotá: estos son los cierres programados
Trancon vía la calera, arreglos
Trancon vía la calera, arreglos | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA / SEMANA

Mantener la inercia, la solución más efectiva

El programa de la Universidad de Zaragoza propone un enfoque distinto, llamado conducción armónica o WaveDriving, que plantea conducir no para mantener una distancia fija, sino para mantener una velocidad constante y fluida.

Esto implica anticiparse a las frenadas del coche de delante, aumentar ligeramente la distancia de seguimiento y adaptar el ritmo para evitar el típico patrón de “acelerar-frenar-acelerar” que tanto agrava la circulación.

Un conductor que aplica esta técnica puede llegar a estabilizar el tráfico que tiene detrás, generando una “onda de fluidez” que evita el colapso.

