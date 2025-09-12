Suscribirse

México pone en alerta a los fabricantes de carros chinos: alista movimiento que pondría sus precios por las nubes

El gobierno de ese país asegura que busca proteger la industria de su país y la generación de empleo.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

12 de septiembre de 2025, 1:14 p. m.
Estados Unidos busca prohibir la circulación de autos con hardware y software chino y ruso.
México presentó el proyecto luego de recibir una comisión del Gobierno de Estados Unidos. | Foto: NurPhoto via Getty Images

El gobierno de México presentó una propuesta para elevar los aranceles a varios países y proteger sectores estratégicos de su industria, con gravámenes de hasta el 50% y los productos chinos en la mira.

La secretaría de Economía divulgó la iniciativa presentada al Congreso, que apunta a países con los que México no tiene acuerdos comerciales y que llega en medio de presiones comerciales de Estados Unidos.

China no tardó en reaccionar este jueves y tildó la propuesta de “coerción”.

Pekín “se opone firmemente a cualquier coerción de otros para imponer restricciones a China bajo distintos pretextos, lo que socava los derechos e intereses legítimos de China”, dijo un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian, en una rueda de prensa diaria.

BYD es una de las marcas que se vería afectada con este proyecto. | Foto: Getty Images

“Protegeremos con determinación nuestros intereses de acuerdo a las circunstancias actuales”, enfatizó Lin.

“China otorga gran importancia al desarrollo de las relaciones entre China y México, y espera que México avance en la misma dirección con China,” añadió.

Según la propuesta, los autos ligeros tendrían que pagar un arancel de 50 %, frente al rango de entre 15% y 20% actual.

China, que según el gobierno es el mayor exportador a México sin acuerdo comercial, se vería fuertemente afectado, en especial el sector automotor, cuyas ventas al país crecieron casi 10 % en 2024.

Efecto dominó

Según cifras de la industria, las firmas chinas pasaron de no exportar prácticamente ningún auto hace una década a ocupar el 30% del mercado de autos ligeros el año pasado.

las firmas chinas pasaron de no exportar prácticamente ningún auto hace una década a ocupar el 30% del mercado de autos ligeros el año pasado. | Foto: Getty Images

Además del gigante asiático, el proyecto prevé aranceles a productos de Corea del Sur, India, Indonesia, Rusia, Tailandia y Turquía, que tampoco tienen acuerdo comercial con México

Otros sectores impactados serían el textil y la vestimenta, cuyas tasas podrían llegar hasta 50 %, lo que podría afectar a las grandes marcas chinas que venden por la web.

Los gravámenes del sector siderúrgico pasarán del rango actual de entre 0 % y 50 %, a entre 20 % y 50 %, de acuerdo con el proyecto.

Si la propuesta es aprobada por el Legislativo tendrá un impacto “en 52.000 millones de dólares de importaciones” y abarcará a “8.6% del total de las importaciones nacionales”, explicó Economía en el documento.

Presiones de EE. UU.

Esta iniciativa se conoce luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum recibiera hace una semana en visita oficial al jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, con quien conversó sobre asuntos de seguridad, combate al narcotráfico y comercio.

En medio de las exigencias del presidente estadounidense Donald Trump de que sus socios comerciales eleven los aranceles a China, la mandataria mexicana ya había adelantado nuevas tasas a países con los que no hay acuerdos comerciales.

El alza de los aranceles busca “proteger a la industria nacional en sectores estratégicos, sustituir importaciones de Asia por producción nacional” y “mejorar la balanza comercial de México”, detalla el proyecto difundido por la secretaría de Economía.

México busca equilibrar la balanza comercial | Foto: NurPhoto via Getty Images

También se protegerán 325.000 empleos que están en en riesgo en industrias estratégicas y se espera generar miles más al aumentar la producción nacional, según la iniciativa.

Economía aseguró además que estos aranceles su ubican dentro del máximo establecido por la Organización Mundial de Comercio y que se seleccionaron los bienes a fin de no generar presiones inflacionarias.

En territorio mexicano están asentadas gigantes del sector automotriz, como las estadounidenses General Motors y Ford, la alemana Volkswagen y las japonesas Nissan, Honda y Toyota.

El gobierno de izquierda de Sheinbaum cuenta con una amplia mayoría en Congreso bicameral para aprobar la propuesta.

