Suscribirse

Vehículos

Movilidad en Bogotá: camión que perdió la carga causa congestión en la Avenida Boyacá con calle 13

Conozca las restricciones y novedades que se presentan en el tráfico de la capital.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

9 de diciembre de 2025, 11:34 a. m.
Movilidad en Bogotá.
Así fluye la movilidad en Colombia durante la mañana de este martes 9 de diciembre. | Foto: @BogotaTransito

La movilidad es uno de los aspectos cruciales en el día a día de Bogotá, ciudad que por el momento cuenta con múltiples frentes de obra que afectan, en gran medida, la posibilidad de tener un tránsito fluido.

El comportamiento de las vías, las afectaciones por accidentes o movilizaciones, la operación de TransMilenio y cualquier otra novedad sobre la movilidad en Bogotá pueden ser consultadas aquí.

9:07 a. m. Autoridades atienden camión que perdió carga en la Avenida Boyacá

8:18 a. m. Accidente entre bus y peatón

Siniestro entre bus y peatón, en la localidad de Fontibón,

7:54 a. m. Tractocamión se accidenta sobre Calle 13 con Avenida Boyacá

Tractocamión colisiona contra un poste y se cae la carga sobre la Av. Centenario (Calle 13) con Av. Boyacá,

6:55 a. m. Varado en Ciudad Bolívar

Una camioneta varada complica la movilidad en la Autopista Sur.

6:03 a. m. Siniestro en Kennedy

Ambulancia atiende un choque entre un automóvil y una motocicleta, en la localidad de Kennedy.

6:00 a. m. Pico y placa en Bogotá

Tenga en cuenta la restricción y los horarios para este martes, 9 de diciembre.

6:00 a. m. Pico y placa para taxis

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Alcalde Fico Gutiérrez denuncia toma violenta de universidad Politécnico Jaime Isaza: “Encapuchados prendieron fuego”

2. Revelan cómo será la nueva Galería Alameda en Cali: obras, fechas y cambios que impactarán a miles de comerciantes

3. Así estará el clima en Colombia hoy martes, 9 de diciembre: atentos en Bogotá

4. La heredera fantasma: la mujer que engañó a bancos por casi USD 30 millones y hoy es buscada por el FBI

5. Congresistas salpicados en escándalo de corrupción de la UNGRD durante Gobierno Petro aspiran a llegar al Senado y presumen inscripciones

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Pico y placa BogotáMovilidad Bogotá

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.