Vehículos
Movilidad en Bogotá: camión que perdió la carga causa congestión en la Avenida Boyacá con calle 13
Conozca las restricciones y novedades que se presentan en el tráfico de la capital.
La movilidad es uno de los aspectos cruciales en el día a día de Bogotá, ciudad que por el momento cuenta con múltiples frentes de obra que afectan, en gran medida, la posibilidad de tener un tránsito fluido.
El comportamiento de las vías, las afectaciones por accidentes o movilizaciones, la operación de TransMilenio y cualquier otra novedad sobre la movilidad en Bogotá pueden ser consultadas aquí.
9:07 a. m. Autoridades atienden camión que perdió carga en la Avenida Boyacá
[09:07 a. m.] #MovilidadAhora | 🚒👮@BomberosBogota, @TransitoBta y Grupo Guía se encuentran en la conectante de la Av. Centenario (Calle 13) con Av. Boyacá, realizan cierres viales, desvíos y gestiona el tráfico en la zona.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 9, 2025
🟡Rutas alternas: Av. Guayacanes y Av. Esperanza. https://t.co/1bgTIA23BP pic.twitter.com/Oeg2nejnuH
8:18 a. m. Accidente entre bus y peatón
Siniestro entre bus y peatón, en la localidad de Fontibón,
[08:18 a. m.] #MovilidadAhora | Siniestro entre bus y peatón, en la localidad de Fontibón, en la calle 17 con Av. Carrera 68. Ambulancia en el punto y unidad de @TransitoBta asignada.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 9, 2025
🟠Ruta alterna: Av. Centenario (calle 13). pic.twitter.com/QGjLFFJX8a
7:54 a. m. Tractocamión se accidenta sobre Calle 13 con Avenida Boyacá
Tractocamión colisiona contra un poste y se cae la carga sobre la Av. Centenario (Calle 13) con Av. Boyacá,
[07:54 a. m.] #MovilidadAhora | Tractocamión colisiona contra un poste y se cae la carga sobre la Av. Centenario (Calle 13) con Av. Boyacá, en sentido oriente - occidente. Generando afectación vial en la conectante.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 9, 2025
🟡Rutas alternas: Av. Guayacanes y Av. Esperanza. pic.twitter.com/sctZc4wuQD
6:55 a. m. Varado en Ciudad Bolívar
Una camioneta varada complica la movilidad en la Autopista Sur.
[06:55 a.m.] #MovilidadAhora | Camioneta varada en la localidad de Ciudad Bolívar, en la Autopista Sur con carrera 71, en sentido Occidente - Oriente. Unidad de @TransitoBta y grúa asignadas. pic.twitter.com/tIYZEi3Mvv— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 9, 2025
6:03 a. m. Siniestro en Kennedy
Ambulancia atiende un choque entre un automóvil y una motocicleta, en la localidad de Kennedy.
[06:03 a.m.] #MovilidadAhora | Siniestro entre automóvil y motociclista, en la localidad de Kennedy, en la Av. Cali con calle 42B Sur, en sentido Sur - Norte. Ambulancia en el punto y unidad de @TransitoBta asignada. pic.twitter.com/VHcRj3xx6m— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 9, 2025
6:00 a. m. Pico y placa en Bogotá
Tenga en cuenta la restricción y los horarios para este martes, 9 de diciembre.
Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad en día IMPAR:— Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) December 9, 2025
🟢Circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5
❌NO circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0
🔉Recuerda que aplica de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. pic.twitter.com/rgTjIq099p
6:00 a. m. Pico y placa para taxis
🚖Hoy, martes, la restricción de circulación para #Taxis en Bogotá es para las placas terminadas en números 7⃣ y 8⃣.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 9, 2025
🧐Recuerda que la medida rige a partir de las 5:30 a.m. hasta las 9:00 p.m. pic.twitter.com/ybc9Ya7xJt