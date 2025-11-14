Movilidad en Bogotá este viernes, 14 de noviembre: grave accidente de tránsito deja un ciclista muerto

Este viernes 14 de noviembre comenzó una nueva jornada en Bogotá y, como es habitual, la movilidad se convierte en un tema clave para quienes deben desplazarse hacia sus lugares de trabajo o cumplir con diversas actividades en la ciudad.

TransMilenio informó que la operación inició sin contratiempos, funcionando con total normalidad tanto en sus estaciones como en el sistema zonal del SITP.

Sin embargo, poco después se comunicó que hubo una afectación en las rutas de TransMiZonal que se desplazan por la Transversal 78C con calle 26 Sur, debido a un accidente que ocasionó congestión vehicular.

Conozca cómo ha avanzado la movilidad en la capital del país a lo largo de esta jornada:

11:10 a.m.: Ciclista muere en un accidente de tránsito

Un grave accidente de tránsito se presentó en la av. calle 19 con carrera 17 entre un camión y un ciclista.

Lastimosamente, las autoridades confirmaron la muerte de la persona que iba manejando la bicicleta, por lo que hay congestión vehicular mientras se realiza el procedimiento del levantamiento del cadáver.

Debido a esto, se están realizando algunos cierres viales y desvíos, por lo que las autoridades recomiendan tomar como rutas alternas la av. Circunvalar y la carrera 10.

[11:08 a.m.] #MovilidadAhora | Siniestro vial con fatalidad en la Av. Calle 19 con carrera 17, sentido ori-occi, entre camión y ciclista.@TransitoBta en el punto y criminalística se encuentra realizando labores de investigación, lo que puede generar congestión en la zona. pic.twitter.com/I5L1tEpgpc — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 14, 2025

10:33 a.m.: Bus varado fue retirado tras generar congestión vehicular

Las autoridades retiraron a un bus que se encontraba varado en el carril central de la Av. Cali con calle 52 A, en sentido norte-sur.

Además, se informó que hay congestión vehicular hasta la Av. Chile y en el corredor de la Av. Mutis hasta la carrera 96.

[10:33 a.m.] #AEstaHora el bus es retirado de la vía y se recupera la movilidad en el carril central de la Av. Cali con calle 52A, en sentido Norte-Sur.



Continúa la congestión vehicular hasta la Av. Chile y en el corredor de la Av. Mutis hasta la carrera 96, en sentido Occi-Ori. https://t.co/vFbbVDQEUJ pic.twitter.com/9C6mppRnfK — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 14, 2025

10:01 a.m.: Accidente entre un carro y una motocicleta

Una motocicleta y un automóvil sufrieron un accidente en la localidad de Chapinero, más específicamente en la Carrera 7 con calle 71, por lo que hay algunos problemas de movilidad allí.

8:57 a.m.: Se soluciona el problema semafórico

Las autoridades de tránsito confirmaron que se solucionó la afectación de una intersección semafórica en la Av. Guayacanes con calle 42A Sur.

🚦[08:57 a.m.] #AEstaHora se restablece el servicio en la Av. Guayacanes con calle 42A Sur.



✅Únete a nuestro canal de WhatsApp📲 en: https://t.co/iqrxjvQKq6 https://t.co/EtoX2CNRy0 pic.twitter.com/ugQ5ek8Kwc — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 14, 2025

8:05 a.m.: Accidente ocasiona congestión en la Calle 80

Un accidente se presentó en la Calle 80 con carrera 69 B, en sentido Occidente - Oriente, en el que resultaron involucrados un bus y un peatón.

[08:05 a.m.] #MovilidadAhora | Se registra congestión vehicular en la Calle 80 con carrera 69B, en sentido Occidente - Oriente, por siniestro vial entre bus y peatón. Grupo Guía y ambulancia en el punto. Unidad de @TransitoBta en el punto. pic.twitter.com/XjteO0HEzF — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 14, 2025

6:37 a.m.: Carro se estrella contra separador

Un carro se estrelló contra un separador en la localidad de Suba, en la Av. Boyacá con calle 153, lo que ocasiona problemas en este sector.

[06:37 a.m.] #MovilidadAhora | Automóvil colisiona contra separador en la localidad de Suba, en la Av. Boyacá con calle 153, en sentido Norte - Sur. Unidad de @TransitoBta en el punto. Grúa asignada. pic.twitter.com/ENI2JkNg83 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 14, 2025

5:30 a.m.: El carro es retirado y todo vuelve a la normalidad

Las autoridades retiraron el automóvil y el corredor vial funciona con normalidad.

4:58 a.m.: Accidente ocasiona congestión en Usaquén

Debido al volcamiento de un carro en la localidad de Usaquén, en la Autopista Norte con calle 100, en sentido sur - norte, hay congestión en este sitio.