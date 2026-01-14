Vehículos

Movilidad en Bogotá para este miércoles, 14 de enero: así están las principales vías de la capital

Conozca cómo están las vías en Bogotá, si hay congestión, bloqueos o manifestaciones.

Siga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Camilo Eduardo Castro Cetina

14 de enero de 2026, 11:37 a. m.
Es importante tener en cuenta el estado de las vías para programar los recorridos y rutas durante el día en Bogotá.
Es importante tener en cuenta el estado de las vías para programar los recorridos y rutas durante el día en Bogotá.

La movilidad en Bogotá es uno de los temas clave de la capital, razón por la que los ciudadanos buscan estar al día sobre el estado de las vías, la congestión y el tráfico por los principales corredores viales de la ciudad.

Manténgase al tanto de los principales hechos de movilidad que ocurren en la capital:

6:00 a. m.: Pico y placa en Bogotá

Este miércoles, 14 de enero, no pueden circular los vehículos con placa terminada en 1, 2, 3, 4 y 5.

5:30 a. m.: pico y placa para taxis

Taxis con placas terminadas en 9 o 0 no podrán transitar entre las 5:30 a. m. y las 9:00 a. m.

Educación

Estudiantes de colegios públicos en Bogotá podrán acceder al transporte gratuito; estos son los requisitos

Vehículos

Desde este 14 de enero aplica el aumento de la tarifa de TransMilenio; esto es lo que debe pagar de pasaje

Vehículos

Inteligencia artificial y vehículos, dos mundos lejanos que cada vez están más cerca: así han hecho ‘match’

Vehículos

Rota pico y placa en Cali para este miércoles, 14 de enero: estos son los carros con restricción

Vehículos

Adiós a interminable trancón en vía clave para conductores de Bogotá, reactivaron obras que acabarán con el dolor de cabeza

Vehículos

Renault Filante, el nuevo lanzamiento de la marca francesa: ¿cuándo llegará este híbrido a Colombia?

Deportes

Carrera 150 de la Fórmula E rindió homenaje a leyenda de Porsche: México recibió a los bólidos eléctricos

Vehículos

Así estuvo la movilidad en Bogotá este martes 13 de enero: múltiples siniestros viales y congestión en distintos corredores

Vehículos

Movilidad en Bogotá para este jueves 8 de enero: este es el reporte del flujo vehicular en los principales corredores viales

Vehículos

Movilidad en Bogotá este lunes, 5 de enero: se reporta alto flujo vehicular en estas vías de la capital durante la hora pico

4:00 a. m.: TransMilenio estrena tarifa

TransMilenio inicia operación y estrena nueva tarifa.

