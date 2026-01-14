Movilidad en Bogotá para este miércoles, 14 de enero: así están las principales vías de la capital

La movilidad en Bogotá es uno de los temas clave de la capital, razón por la que los ciudadanos buscan estar al día sobre el estado de las vías, la congestión y el tráfico por los principales corredores viales de la ciudad.
Manténgase al tanto de los principales hechos de movilidad que ocurren en la capital:
6:00 a. m.: Pico y placa en Bogotá
Este miércoles, 14 de enero, no pueden circular los vehículos con placa terminada en 1, 2, 3, 4 y 5.
⚠️Importante— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 14, 2026
Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad hoy, miércoles, día PAR:
🟢Circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0
❌NO circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5
🔉Recuerda que aplica de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. pic.twitter.com/ihruHwoIiz
5:30 a. m.: pico y placa para taxis
Taxis con placas terminadas en 9 o 0 no podrán transitar entre las 5:30 a. m. y las 9:00 a. m.
📣Hoy, miércoles, la restricción de circulación para #Taxis en Bogotá es para las placas terminadas en números 9 y 0.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 14, 2026
🚖Recuerda que la medida rige a partir de las 5:30 a.m. hasta las 9:00 p.m. pic.twitter.com/mJuhApCNiU
4:00 a. m.: TransMilenio estrena tarifa
TransMilenio inicia operación y estrena nueva tarifa.
Buenos días 🌤️— TransMilenio (@TransMilenio) January 14, 2026
¡Feliz miércoles! Te deseamos un viaje tranquilo y seguro. Recuerda planear tu ruta con anticipación y seguir nuestras redes sociales oficiales para estar al dia de todas las novedades.🚍✨ pic.twitter.com/mPg8H8Izbm