Movilidad en Bogotá para este miércoles, 14 de enero: así están las principales vías de la capital

La movilidad en Bogotá es uno de los temas clave de la capital, razón por la que los ciudadanos buscan estar al día sobre el estado de las vías, la congestión y el tráfico por los principales corredores viales de la ciudad.

Manténgase al tanto de los principales hechos de movilidad que ocurren en la capital:

6:00 a. m.: Pico y placa en Bogotá

Este miércoles, 14 de enero, no pueden circular los vehículos con placa terminada en 1, 2, 3, 4 y 5.

5:30 a. m.: pico y placa para taxis

Taxis con placas terminadas en 9 o 0 no podrán transitar entre las 5:30 a. m. y las 9:00 a. m.

4:00 a. m.: TransMilenio estrena tarifa

TransMilenio inicia operación y estrena nueva tarifa.